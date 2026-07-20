8個月52篇致命謊言！IU跨海美國開告，誓揪出「藏鏡人」真實身分

韓國影視歌三棲天后IU真的強硬起來了！面對網路上長期流竄的惡意攻擊，她這回不再只是紙上談兵，而是直接殺到美國法院，要揪出躲在螢幕後的酸民真面目。

根據韓國權威媒體《Dispatch》（D社）取得的獨家文件，IU已於本月15日向美國加州北部聯邦法院遞交申請，要求社群平台Meta交出特定帳號的個人資訊，誓言要將這些惡意言論告到底。



據了解，IU鎖定的是一個名為「@7hy*jin」（簡稱A某）的Threads（俗稱脆）帳號。這個帳號從去年3月到10月間，短短8個月內就狂發了高達52則攻擊IU的虛假貼文，內容五花八門，但刀刀見骨，讓IU的聲譽嚴重受創。由於始終無法確認A某的真實身分，導致在韓國國內的訴訟卡關，IU團隊這回索性直接依據美國聯邦法規，要求Meta交出帳號持有人的姓名、地址、電話、電子郵件及登入IP等所有資料。



D社也獨家揭露了這些惡意貼文的六大攻擊套路，簡直是為黑而黑：

1.「抄襲慣犯」標籤甩不掉：A某不斷散布IU抄襲其他歌手歌曲的言論。但IU方強調，這些內容早在2024年就已被法院認定為名譽毀損，當時更判賠3000萬韓元的損害賠償，法院早就還了IU清白。

2.「中國色彩」陰謀論：A某帶風向稱IU是中國籍或是中國資本的代理人，甚至瞎扯「IU代言的化妝品品牌和捐款的慈善機構都是中國公司」，還說她是「會講廣東話的華僑」，試圖混淆視聽。

3.「海外人氣造假」酸言酸語：A某頻頻發文貶低，稱「IU在國外根本沒人氣」，連她主演的夯劇《苦盡柑來遇見你》也被唱衰「海外票房慘敗」。對此，IU方直接打臉，附上國際串流平台的收視數據和全球成績，證明海外粉絲照樣力挺。



4.「消費逝者」天理難容：這是最令粉絲憤怒的一點！A某竟利用已故藝人Sulli、鐘鉉、具荷拉的名義，不斷轉發影片「揭露女歌手B的消費逝者行徑」，暗指IU利用故人的離世來炒作自己，這種未經證實的惡意連結，讓IU方痛斥「太離譜」。

5.「操控媒體」如共產黨？：A某甚至把IU比擬成「中國共產黨」，發文嘲諷「第一次看到有藝人像中國共產黨一樣操控媒體，連政治人物都沒這麼誇張」，將單純的演藝圈事務上綱到政治層面。



6.「國殤連結」歌曲：A某將IU的歌曲與韓國兩大國家級傷痛掛鉤，稱《Strawberry Moon》是在隱喻梨泰院慘案，而《Ah puh》則是在嘲諷世越號沉船事件。這種毫無根據的穿鑿附會，讓IU方嚴正駁斥是在散布不實資訊。

其實IU對抗酸民的決心早已付諸行動。今年2月她才對外宣佈，已對總共96名網友同時提起刑事告訴與民事求償，今年5月更有一名網友在二審中被判處4個月有期徒刑、緩刑1年。這回她不惜砸重本跨海向Meta討公道，就是要告訴所有躲在鍵盤後的黑粉：「法院見真章！」

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