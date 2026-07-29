第22屆堤川國際音樂電影節開幕式主持搭檔公開〜風趣女王張度練＋靦腆帥氣文相敏！

擁有愉快風格的主持人張度練將搭檔帥氣男演員文相敏共同主持第22屆堤川國際音樂電影節的開幕式。

第22屆堤川國際音樂電影節（JIMFF）將於9月3日進行開幕式，並且於7月28日正式公開了本屆開幕式主持搭檔，為主持人張度練搭檔演員文相敏共同擔任。去年的開幕式以機智又相當穩健的風格進行主持的張度練，今年將再度擔任主持人，並加入了新成員，也就是帥氣的演員文相敏，兩人將共同為大家介紹本屆音樂電影節的重點。



張度練表示，她還記得去年在堤川與張恆準執行委員長一起主持開幕式，呈現的效果比想像中更加有趣，今年她也相當榮幸再度有機會成為主持人。而新搭檔文相敏則表示，能夠和喜歡電影以及音樂的大家一起合作，也讓他感到很榮幸，一定會盡全力與張度練前輩一起展現最好的合作默契。去年主持過開幕式的張恆準執行委員長也表示期待今年張度練與文相敏的搭檔，可望比去年更加有趣。



張度練總是以機智的臨場反應以及幽默風趣的主持風格得到廣大觀眾們的喜愛，主持時也總能讓受訪者感到輕鬆，不僅活躍於電視節目，也是各大頒獎典禮爭相邀請的主持人選之一，是韓國極具代表性的女性MC主持人之一。文相敏則是一位橫跨各種劇本題材，累積自己的戲路並表現亮眼的演員，曾以電視劇《王后傘下》中的成柟大君一角榮獲百想藝術大賞的男子新人獎，近期轉戰電影作品《孔雀舞曲》也獲得百想藝術大賞電影部門新人男演員的提名，演技備受肯定。加上曾主持音樂節目，也累積了一些主持人經驗。



第22屆堤川國際音樂電影節將於9月3日至8日一連六天在堤川市各地舉辦各式活動。



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