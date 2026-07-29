菜鳥造型師第一份工作就遇到蘇志燮！曝25年前溫馨對話，直呼：這種溫柔是作弊吧

蘇志燮最近因主演SBS戲劇《金特務：本色回歸》人氣再度飆升，而曾與他合作過的造型團隊工作人員也跳出來爆料，揭露這位韓流男神25年來始終如一的暖心性格，讓網友直呼「難怪是國民蘇志燮」！

一位曾負責蘇志燮妝髮與服裝造型的工作人員，26日在個人社群分享了一段溫馨回憶。她透露自己當年還是個社會新鮮人，剛從美妝轉行當造型師，沒想到第一個接下的案子就是蘇志燮的貼身造型助理！她回憶說，那時在MBC大廳附近的咖啡廳一起坐著，蘇志燮竟然主動注意到她：「今天化妝了耶～滿三個月的時候，送你禮物！」連對最資淺的工作人員都這麼親切，讓她感動直呼：「這些話…我會記一輩子！從那時候起，我就是粉絲了啦！」



她還加碼爆料拍攝現場的小故事，有一次蘇志燮準備進棚拍戲，她發現他的鼻頭微微泛光，旁邊的人趕緊催促她「快進去幫他拍一拍！」她急忙上前處理，嘴裡還碎念著「不弄的話感覺會被罵」，結果蘇志燮竟然笑著回她：「誰～會罵你啊！」語氣溫柔到讓她瞬間融化，直呼「這種程度根本是犯規吧！完全是讓人安心的『蘇干支』歐巴啊～」她最後感性表示，20多歲時什麼都嘗試過真的很值得，因為留下了這麼珍貴的回憶。



這篇貼文曝光後，網友紛紛留言「蘇志燮真的是暖男代表」、「我唯一愛了最久的男人」、「從以前到現在都這麼帥氣」、「甜蜜爆表」、「人品好才能紅這麼久」等回應。



蘇志燮的暖心舉動不只這一樁！《金特務》劇組日前才曝光，他自掏腰包準備了純金禮物送給全劇組將近300名工作人員，每個人各獲贈1錢純金，總價值將近1億韓元。黃金外盒上還寫著：「與大家一起拍攝這部作品，感受到了滿滿的感動與幸福。謝謝每一位默默在自己的崗位上讓《金特務》發光發熱的你們。《金特務》蘇志燮敬上。」誠意十足的舉動再度圈粉無數，也證明他「蘇志燮式溫柔」絕對不是演出來的！

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