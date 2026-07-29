震撼弹！文瑾莹秘婚藏超深！大7岁音乐剧男友「神不知鬼不觉」娶走初代国民妹妹

韩国演艺圈丢出震撼喜讯！被誉为韩流初代「国民妹妹」的39岁女星文瑾莹，被爆已与大她7岁的音乐剧男演员郑平（音译）低调完婚，正式升格人妻。两人恋爱谈得超级神秘，连身边挚友都被蒙在鼓里，堪称演艺圈最强「地下情」！

根据韩媒《News1》今（29）日独家报导，文瑾莹与交往多年的音乐剧、话剧演员郑平，最近已悄悄举办婚礼。两人因合作舞台剧相识，从同事变挚友，累积深厚信赖与默契后升华为恋人，最终决定携手共度一生。据悉，这场婚礼走「极简风」，仅邀请双方家人以简单餐叙形式进行，没有对外公开，甚至连周遭亲友都不知道两人早已互许终身。



新郎郑平是2007年出道的资深舞台剧演员，活跃於音乐剧与话剧圈，也曾参与文瑾莹担任导演的创作团体「Bachhi」（音译）的演出，两人缘分就此开始。婚后文瑾莹事业脚步不停歇，在老公全力支持下，她近期不仅忙於话剧《Orphans》的演出，还登上tvN人气节目《 刘Quiz on the Block》，更已完成与导演延尚昊继Netflix影集《地狱公使》第二季后再度合作的电影新作《秽土》拍摄，行程满档。



29日，文瑾莹也透过个人SNS公开亲笔手写信，甜曝婚讯：「我结婚了。」她在信中感性表示，遇到了一个想与他一起走过从前独自走的路、分担原本独自苦恼的事、甚至因琐碎小事也能彼此逗笑的人，并决心从「我」变成「我们」，携手填补未来的人生；同时也恳切呼吁外界给予祝福与鼓励而非忧虑，承诺会比大家支持的程度更加努力生活。



文瑾莹1999年以电影《路上面》出道，2000年凭藉经典虐心剧《蓝色生死恋》中饰演宋慧乔的少女时期，那双水汪汪大眼与催泪演技，让她一炮而红，从此奠定「国民妹妹」的不败地位。隔年她以史剧《明成皇后》与惊悚片《鬼魅》展现超龄演技，2004年更以电影《幼齿老婆Oh My God》中俏皮可爱的新娘角色，彻底巩固国民妹妹封号，红遍亚洲。从影25年来，她勇於挑战各类角色——从《舞动真爱》、《不需要爱情的夏天》，到21岁便以古装剧《风之画师》夺下SBS演技大赏最高荣誉，成为史上最年轻大奖得主。后续作品《灰姑娘的姐姐》、《玛丽外宿中》、《清潭洞爱丽丝》、《火之女神井儿》、《村庄：阿雉阿拉的秘密》、《抓住幽灵》，以及电影《逆伦王朝》（《思悼》）、《玻璃庭院》等，都展现她不断进化的演技光谱。



2024年文瑾莹在延尚昊执导的《地狱公使》第二季中展现强烈存在感，今年则以话剧《Orphans》站上舞台，用更加沉稳内敛的表演实力，获得剧迷一致好评。如今这位陪伴无数人长大的「国民妹妹」找到了人生伴侣，粉丝们也纷纷献上祝福：「永远的妹妹，一定要幸福！」

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