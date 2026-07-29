54 歲嗨炸 Waterbomb！JYP朴軫永公開「20年抗炎食譜」，自豪濕疹 10 年沒復發、砸20億供員工吃同款有機餐

JYP娛樂公司老闆兼歌手朴軫永近日不僅推出新專輯、登台打歌，更以54歲「高齡」登上Waterbomb水炸彈音樂節的舞台，全身零贅肉、滿滿活力的體魄讓全網驚嘆。事實上，他過去曾因皮膚問題深受困擾，直到鑽研出抗炎飲食的秘訣，並狠下心堅持了長達20年。近日他在綜藝節目中大方公開這套養生菜單，超狂自律引發熱議！

54歲透視裝嗨翻舞台！合體Rain熱舞被讚「舞姿比弟子還輕盈」

朴軫永7月23日推出全新單曲《WET》並接連出演Waterbomb水炸彈音樂節，不僅穿上薄荷綠網紗透視演出服、大秀健美勻稱身材，還與「弟子」Rain同台熱舞，甚至有網友認為老闆的舞姿更加輕盈、柔軟和吸睛：



晨間養生菜單大公開！空腹乾兩杯橄欖油、堅持20年非有機不吃

在 25 日播出的 MBC 綜藝節目《全知干預視角》中，朴軫永公開了自己的晨間 Routine。一早起床他先用海洋深層水潤喉，隨後空腹乾掉兩杯冷壓有機橄欖油，接著嗑掉親手用蜂蜜醃製的大蒜與白蘿蔔，再搭配當季水果、堅果、胡蘿蔔汁及希臘優格。

他透露這套養生早餐已堅持 20 年，並強調油絕不能選融化提煉的，一定要是冷壓壓榨的好油。連經紀人都忍不住認證：「只要是進入食道的，他幾乎非有機不吃。看他這年紀的體態、髮量跟膚質，就知道效果了！」



為戰勝異位性皮膚炎！自創「淨血理論」擺脫抓癢地獄

談到這套極端飲食的契機，朴軫永坦言過去被異位性皮膚炎折磨到痛不欲生：「每天都在癢，真的很討厭一直抓！」於是他死命研究原因，發現是自體白血球在攻擊自己：「血液太混濁，白血球就像活在污水裡的魚。只要血變乾淨，白血球就會變聰明！」

為此他徹底嚴控入口食物，連化妝品、牙膏到洗髮精通通非「有機認證」不用。如今他自豪表示已經十多年沒再抓過癢，並金句連發：「大家別以為吃什麼藥就能解決問題，重點不在於吃多好，而是『絕對不要吃壞東西』！」



每日斷食 18 小時！年砸 20 億給練習生吃同款有機食堂

除了晨間抗炎餐，他在《拜託了冰箱》中也加碼爆料，自己幾十年來堅持「18 小時空腹法」，早午餐吃完就不再進食。面對MC安貞桓打趣問想活到幾歲？朴軫永笑答：「我和粉絲約定要活躍到 60 歲，在那之前要獻上最棒的舞台，之後就能放鬆了！」

對名車、精品毫無興趣的他，將所有熱情都投在音樂與有機生活上。甚至因為「只有自己吃好的會沒臉面對員工」，硬是在公司打造高規格有機食堂，員工、旗下藝人到練習生全都老闆吃同款餐點，光營運費一年就高達 20 億韓元！



如此極致的自律也引爆南韓網友狂讚：「如果我也像那樣吃的話，身體當然是很開心，但靈魂應該會飆髒話吧…」、「把討厭的事堅持做幾十年，這就是大神的成功密碼」、「如果我小孩要做偶像的話，我絕對只把他送去 JYP」。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞