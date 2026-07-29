BTS柾國被秒轉發 vs. 柳炳宰苦等回應！《Hope》導演羅泓軫互動成熱門話題

BTS 柾國看完電影《Hope》（希望）後給出好評，被導演羅泓軫迅速轉發！柳炳宰隨後有樣學樣，卻獲得不同待遇而引發熱烈討論～。

27日，網路上流傳著柾國現身首爾龍山區CGV龍山I'PARK MALL影城的目擊消息。之後，柾國透過與粉絲的直播表示，自己獨自去看了電影，非常享受，並透露自己以4DX形式觀賞了羅泓軫導演的新片《Hope》，覺得非常有趣。



此外，柾國還在自己的社群平台限時動態寫下簡短心得：「《Hope》很好看。」隨後，羅泓軫導演也迅速將柾國的心得轉發到自己的限時動態，引起外界關注。



看到這一連串互動後，柳炳宰當天也在自己的社群平台發出和柾國一模一樣的文字：「《Hope》很好看。」然而，羅泓軫導演卻沒有任何回應。過了一天依舊毫無動靜，柳炳宰便於28日再次在限時動態發文寫道：「睡著了嗎？」短短一句話逗笑不少網友。



最後，羅泓軫終於在柳炳宰的社群平台留言表示：「本來正要睡覺，但因為炳宰先生，大家一直把我叫醒。有什麼事嗎？」兩人一來一往的幽默互動也讓許多網友笑翻，這段搞笑的「差別待遇」又再次幫電影帶了一波討論熱潮。





另一方面，於15日上映的《Hope》是羅泓軫繼《哭聲》後，時隔10年推出的新作。故事描述非軍事區希望港派出所所長范錫（黃晸珉 飾），從村裡年輕人口中得知有老虎出沒，整個村莊因此陷入混亂，並接連面對一連串令人難以置信的事件。電影由黃晸珉、趙寅成、鄭好娟等人主演，並獲邀入圍第79屆坎城影展競賽單元。



《Hope》也是今年上映電影中最快突破100萬、200萬觀影人次的作品，截至27日，累積觀影人次已達351萬。

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