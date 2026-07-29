54 岁嗨炸 Waterbomb！JYP朴轸永公开「20年抗炎食谱」，自豪湿疹 10 年没复发、砸20亿供员工吃同款有机餐

JYP娱乐公司老板兼歌手朴轸永近日不仅推出新专辑、登台打歌，更以54岁「高龄」登上Waterbomb水炸弹音乐节的舞台，全身零赘肉、满满活力的体魄让全网惊叹。事实上，他过去曾因皮肤问题深受困扰，直到钻研出抗炎饮食的秘诀，并狠下心坚持了长达20年。近日他在综艺节目中大方公开这套养生菜单，超狂自律引发热议！

54岁透视装嗨翻舞台！合体Rain热舞被赞「舞姿比弟子还轻盈」

朴轸永7月23日推出全新单曲《WET》并接连出演Waterbomb水炸弹音乐节，不仅穿上薄荷绿网纱透视演出服、大秀健美匀称身材，还与「弟子」Rain同台热舞，甚至有网友认为老板的舞姿更加轻盈、柔软和吸睛：



晨间养生菜单大公开！空腹干两杯橄榄油、坚持20年非有机不吃

在 25 日播出的 MBC 综艺节目《全知干预视角》中，朴轸永公开了自己的晨间 Routine。一早起床他先用海洋深层水润喉，随后空腹干掉两杯冷压有机橄榄油，接著嗑掉亲手用蜂蜜腌制的大蒜与白萝卜，再搭配当季水果、坚果、胡萝卜汁及希腊优格。

他透露这套养生早餐已坚持 20 年，并强调油绝不能选融化提炼的，一定要是冷压压榨的好油。连经纪人都忍不住认证：「只要是进入食道的，他几乎非有机不吃。看他这年纪的体态、发量跟肤质，就知道效果了！」



为战胜异位性皮肤炎！自创「净血理论」摆脱抓痒地狱

谈到这套极端饮食的契机，朴轸永坦言过去被异位性皮肤炎折磨到痛不欲生：「每天都在痒，真的很讨厌一直抓！」於是他死命研究原因，发现是自体白血球在攻击自己：「血液太混浊，白血球就像活在污水里的鱼。只要血变干净，白血球就会变聪明！」

为此他彻底严控入口食物，连化妆品、牙膏到洗发精通通非「有机认证」不用。如今他自豪表示已经十多年没再抓过痒，并金句连发：「大家别以为吃什么药就能解决问题，重点不在於吃多好，而是『绝对不要吃坏东西』！」



每日断食 18 小时！年砸 20 亿给练习生吃同款有机食堂

除了晨间抗炎餐，他在《拜托了冰箱》中也加码爆料，自己几十年来坚持「18 小时空腹法」，早午餐吃完就不再进食。面对MC安贞桓打趣问想活到几岁？朴轸永笑答：「我和粉丝约定要活跃到 60 岁，在那之前要献上最棒的舞台，之后就能放松了！」

对名车、精品毫无兴趣的他，将所有热情都投在音乐与有机生活上。甚至因为「只有自己吃好的会没脸面对员工」，硬是在公司打造高规格有机食堂，员工、旗下艺人到练习生全都老板吃同款餐点，光营运费一年就高达 20 亿韩元！



如此极致的自律也引爆南韩网友狂赞：「如果我也像那样吃的话，身体当然是很开心，但灵魂应该会飙脏话吧…」、「把讨厌的事坚持做几十年，这就是大神的成功密码」、「如果我小孩要做偶像的话，我绝对只把他送去 JYP」。

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