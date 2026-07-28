全劇零負評差一點就無懈可擊！《金特務：本色回歸》結局廣告狂塞，觀眾：唯一敗筆

SBS金土劇《金特務：本色回歸》上週末以全國收視率23.0%、瞬間最高27.1%的超狂成績風光下檔，一舉刷新今年迷你劇集最高收視紀錄！從首集9.5%起跑，僅花4集就衝破20%大關，一路到結局都穩坐同檔期收視冠軍寶座，速度感十足的劇情、演員們的精彩飆戲，再加上「為守護家人伸張正義」的痛快復仇主軸，讓觀眾追到欲罷不能。

然而風光結局的背後，卻藏著觀眾滿滿的怨氣！最後一集中，金部長（蘇志燮 飾）搏命懲治惡黨，朱江燦（朱相昱飾）的「住學建設」黑幕終於被揭穿，惡人罪有應得，金部長也迎來嶄新開始，甚至為第二季埋下伏筆，結尾本身堪稱圓滿。但問題出在——最後20分鐘簡直成了「PPL大雜燴」！從提神糖果、汽車、迴轉壽司店到眼鏡品牌，各種置入性行銷排山倒海而來，網友傻眼狂酸：「最後20分鐘是廣告大賞嗎？」、「我好像看了30分鐘的廣告，中間穿插幾段劇情」、「汽車剛看完換眼鏡，導演是把所有業配一次清倉是不是？」



收視率創新高，觀眾情緒卻被廣告打到支離破碎，韓網論壇與社群平台瞬間炸鍋，批評聲浪不斷。但也有不少劇迷緩頰表示「結局本身是滿意的，PPL就當作製作費的必要之惡吧」、「考量到電視台製作環境，這程度還能接受」。還有不少人感嘆：「如果當初是Netflix原創，是不是就能少了這些干擾？」、「希望第二季改由OTT製作，保留劇情節奏又不用被廣告轟炸！」



《金特務》雖然大結局被廣告亂入，但整體而言絕對是瑕不掩瑜的年度神劇，也讓粉絲更加期待第二季的到來！



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