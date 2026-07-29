不把爆紅當真！《金特務》尹敬浩爆曾兼差30種工作！透露「麵條哲學」：只求工作不斷

46歲實力派演員尹敬浩，近日因主演SBS金土劇《金特務：本色回歸》人氣暴漲，劇中飾演「女兒傻瓜」爸爸的他，日前接受韓媒專訪，暢談爆紅心情、過往辛酸，以及身為人父的柔軟轉變。

穿名牌鞋受訪？尹敬浩笑曝：是禮物，衣服只買平價牌

訪問當天，尹敬浩腳踩精品名牌鞋現身，被問及是否為人氣證明，他立刻大笑澄清：「這雙鞋是別人送的禮物啦！衣服則是在TOP10（平價服飾品牌）買的。怕打扮太樸素，才想說穿雙好鞋來平衡一下。」他更自曝最近開始學理財：「算命說我財庫破洞，所以最近開始投資三星、SK海力士，連吃東西都盡量節省。」但他也透露，認識的神父友人勸他別太迷信，「之前聽說有23年大運要來，但我盡量不讓自己得失心太重，老婆也會盯著我，叫我不必太在意執著於看手機，專心當個好演員、好爸爸就好。」



曾打過30種零工！老婆懷孕時陷最大危機

尹敬浩回憶起出道前的苦日子，坦言做過近30種兼職，「因為要演舞台劇，沒辦法做固定打工，所以都接短期日結的，最多的就是粗工，還扮過發氣球的小丑。」而人生最大轉捩點，是結婚後得知老婆懷孕那一刻，「以前信用卡被停、負債，我都覺得自己吃苦就好，但有了小孩，我開始想『難道要讓孩子繼承這種生活嗎？』甚至認真考慮放棄演戲。」



他哽咽說道：「那時剛好接到電影《軍艦島》，這部作品對我意義重大，為此我還狠甩了34公斤。」當時他對著老婆肚子裡的女兒說：「爸爸對不起妳，這種角色我沒演過，但這次真的很想做好，妳能稍微忍耐一下嗎？」沒想到之後陸續接了《玉子》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》，「才發現，原來人生真的會突然開路。」

當爸後看世界全變了！4歲女兒竟會上網搜自己

劇中飾演「女兒傻瓜」的尹敬浩，現實中也是兩個孩子的爸。他感性地說：「有了女兒後，看女性的眼光完全不一樣了。以前覺得是後輩、同事，現在都會想『她是別人的女兒啊』，也開始理解女性在社會上會遇到的種種。」他更笑曝，四年級的女兒已經會上網搜自己的名字，還會撒嬌：「爸爸，你要多在採訪裡提到我啦！」



不羨慕爆紅！尹敬浩：只想一直有戲拍，像吃麵條一樣穩定

對於現在的「金特務熱潮」，尹敬浩態度淡然：「現在只希望工作不要斷，在孩子能獨立之前，盡量多存點錢。」他形容理想中的演藝路就像麵條一樣連綿不斷，「最羨慕那些能穩定演戲、不受起伏影響的前輩。現在的人氣，就像中樂透一樣，是短暫的幸運，不會太當真。」



《金特務》以黑馬之姿創下23.1%高收視，更蟬聯Netflix非英語TV節目全球冠軍3週，成為SBS金土劇歷代收視亞軍。尹敬浩在劇中飾演海軍陸戰隊出身的「朴鎮哲」，搞笑又充滿人味的演出，被觀眾暱稱為「搖滾朴鎮哲」，成功再創演藝高峰。



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