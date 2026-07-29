菜鸟造型师第一份工作就遇到苏志燮！曝25年前温馨对话，直呼：这种温柔是作弊吧

苏志燮最近因主演SBS戏剧《金特务：本色回归》人气再度飙升，而曾与他合作过的造型团队工作人员也跳出来爆料，揭露这位韩流男神25年来始终如一的暖心性格，让网友直呼「难怪是国民苏志燮」！

一位曾负责苏志燮妆发与服装造型的工作人员，26日在个人社群分享了一段温馨回忆。她透露自己当年还是个社会新鲜人，刚从美妆转行当造型师，没想到第一个接下的案子就是苏志燮的贴身造型助理！她回忆说，那时在MBC大厅附近的咖啡厅一起坐著，苏志燮竟然主动注意到她：「今天化妆了耶～满三个月的时候，送你礼物！」连对最资浅的工作人员都这么亲切，让她感动直呼：「这些话…我会记一辈子！从那时候起，我就是粉丝了啦！」



她还加码爆料拍摄现场的小故事，有一次苏志燮准备进棚拍戏，她发现他的鼻头微微泛光，旁边的人赶紧催促她「快进去帮他拍一拍！」她急忙上前处理，嘴里还碎念著「不弄的话感觉会被骂」，结果苏志燮竟然笑著回她：「谁～会骂你啊！」语气温柔到让她瞬间融化，直呼「这种程度根本是犯规吧！完全是让人安心的『苏干支』欧巴啊～」她最后感性表示，20多岁时什么都尝试过真的很值得，因为留下了这么珍贵的回忆。



这篇贴文曝光后，网友纷纷留言「苏志燮真的是暖男代表」、「我唯一爱了最久的男人」、「从以前到现在都这么帅气」、「甜蜜爆表」、「人品好才能红这么久」等回应。



苏志燮的暖心举动不只这一桩！《金特务》剧组日前才曝光，他自掏腰包准备了纯金礼物送给全剧组将近300名工作人员，每个人各获赠1钱纯金，总价值将近1亿韩元。黄金外盒上还写著：「与大家一起拍摄这部作品，感受到了满满的感动与幸福。谢谢每一位默默在自己的岗位上让《金特务》发光发热的你们。《金特务》苏志燮敬上。」诚意十足的举动再度圈粉无数，也证明他「苏志燮式温柔」绝对不是演出来的！

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