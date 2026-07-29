不把爆红当真！《金特务》尹敬浩爆曾兼差30种工作！透露「面条哲学」：只求工作不断

46岁实力派演员尹敬浩，近日因主演SBS金土剧《金特务：本色回归》人气暴涨，剧中饰演「女儿傻瓜」爸爸的他，日前接受韩媒专访，畅谈爆红心情、过往辛酸，以及身为人父的柔软转变。

穿名牌鞋受访？尹敬浩笑曝：是礼物，衣服只买平价牌

访问当天，尹敬浩脚踩精品名牌鞋现身，被问及是否为人气证明，他立刻大笑澄清：「这双鞋是别人送的礼物啦！衣服则是在TOP10（平价服饰品牌）买的。怕打扮太朴素，才想说穿双好鞋来平衡一下。」他更自曝最近开始学理财：「算命说我财库破洞，所以最近开始投资三星、SK海力士，连吃东西都尽量节省。」但他也透露，认识的神父友人劝他别太迷信，「之前听说有23年大运要来，但我尽量不让自己得失心太重，老婆也会盯著我，叫我不必太在意执著於看手机，专心当个好演员、好爸爸就好。」



曾打过30种零工！老婆怀孕时陷最大危机

尹敬浩回忆起出道前的苦日子，坦言做过近30种兼职，「因为要演舞台剧，没办法做固定打工，所以都接短期日结的，最多的就是粗工，还扮过发气球的小丑。」而人生最大转捩点，是结婚后得知老婆怀孕那一刻，「以前信用卡被停、负债，我都觉得自己吃苦就好，但有了小孩，我开始想『难道要让孩子继承这种生活吗？』甚至认真考虑放弃演戏。」



他哽咽说道：「那时刚好接到电影《军舰岛》，这部作品对我意义重大，为此我还狠甩了34公斤。」当时他对著老婆肚子里的女儿说：「爸爸对不起你，这种角色我没演过，但这次真的很想做好，你能稍微忍耐一下吗？」没想到之后陆续接了《玉子》、《孤单又灿烂的神－鬼怪》，「才发现，原来人生真的会突然开路。」

当爸后看世界全变了！4岁女儿竟会上网搜自己

剧中饰演「女儿傻瓜」的尹敬浩，现实中也是两个孩子的爸。他感性地说：「有了女儿后，看女性的眼光完全不一样了。以前觉得是后辈、同事，现在都会想『她是别人的女儿啊』，也开始理解女性在社会上会遇到的种种。」他更笑曝，四年级的女儿已经会上网搜自己的名字，还会撒娇：「爸爸，你要多在采访里提到我啦！」



不羡慕爆红！尹敬浩：只想一直有戏拍，像吃面条一样稳定

对於现在的「金特务热潮」，尹敬浩态度淡然：「现在只希望工作不要断，在孩子能独立之前，尽量多存点钱。」他形容理想中的演艺路就像面条一样连绵不断，「最羡慕那些能稳定演戏、不受起伏影响的前辈。现在的人气，就像中乐透一样，是短暂的幸运，不会太当真。」



《金特务》以黑马之姿创下23.1%高收视，更蝉联Netflix非英语TV节目全球冠军3周，成为SBS金土剧历代收视亚军。尹敬浩在剧中饰演海军陆战队出身的「朴镇哲」，搞笑又充满人味的演出，被观众昵称为「摇滚朴镇哲」，成功再创演艺高峰。



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