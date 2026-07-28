戰勝血癌強勢回歸！「巧克力歐巴」車炫承抗癌成功，合體宣美重現 Waterbomb 經典名場面

2018 年在 Waterbomb（水炸彈音樂節）憑藉一身黝黑肌膚與爆肌身材一夜爆紅，獲封「巧克力歐巴」的舞者兼演員車炫承回來了！作為歌手宣美的御用舞者，他不僅曾擁有個人的粉絲直拍，近年更憑藉《單身即地獄 1》、《體能之巔：百人大挑戰》等熱門節目紅遍全球。然而就在他積極轉型演員之際，卻於去年驚爆罹患白血病（血癌）。如今經歷艱辛的化療與休養，他終於戰勝病魔痊癒，並在近日重返 Waterbomb 舞台，再次與宣美合體帶來震撼全場的經典表演！

韓國 Waterbomb 官方社群近日公開了首爾場的最新現場影片，記錄下宣美與車炫承再次同台帶來經典名曲《24小時都不夠》的精彩瞬間，更激動寫下：「就是這個！終於再次相聚了！」



影片中，車炫承在漫天傾瀉的水柱下帥氣登場，展現驚人核心力，熟練地將宣美整個人托起、讓她穩穩立於自己的大腿上。兩人默契十足、火花四射，完全感受不到長時間的空白期，精彩的默契演出頓時讓全場觀眾發出海嘯般的歡呼聲。



隨後，宣美亦通過官方IG分享兩人一起跳舞的影片，氣氛相當歡樂融洽。



這場演出之所以讓人動容，是因為這是車炫承宣告「白血病痊癒」後，首次以舞者身分重回大眾視野。

兩人的傳奇緣分始於 2018 年的 Waterbomb 舞台，當時車炫承作為伴舞與宣美濕身合跳《24小時都不夠》，極致性感的演出讓他一戰成名。隨後他陸續接演綜藝節目累積超高人氣，正當他通過影視作品的最終面試、準備作為演員大展身手時，命運卻給了他沉重一擊。



車炫承於去年 9 月透過 SNS 坦承罹病過程：「6 月初被送進急診室後，一切都停擺了。」他坦言當時恐懼又混亂，但也堅定記錄下抗癌過程。幸運的是，在經過幾個月的抗爭後，他在去年 12 月親自帶來好消息：「感覺永遠不會結束的抗癌生活，終於落下帷幕了！」



今年2月車炫承出席首爾時裝周活動，仍可見面部略帶浮腫。



如今看到「巧克力歐巴」健康的英姿再次出現在舞台上，網友與粉絲們無不感動落淚，紛紛留言祝福：「這對標誌性的組合終於回歸Waterbomb了！」、「恭喜歐巴痊愈」、「希望能經常看到他」、「兩個人真的太帥了」。

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