大佬發黃金還陪出國！蘇志燮《金特務》收視霸榜，8月中帶全劇組爽飛關島慶功

韓劇男神蘇志燮主演的 SBS 熱血動作劇《金特務：本色回歸》日前以 23% 的超狂收視率完美收官，更躍居歷代 SBS 金土劇收視亞軍！這部戲不僅口碑、收視雙收，劇組氣氛更是融洽。繼日前爆出蘇志燮大手筆自掏腰包「送黃金」給全體演員與工作人員後，27 日再傳好消息——他將親自帶隊前往關島享受獎勵休假！

根據韓媒《Star News》報導，蘇志燮預計於 8 月中旬與《金特務》的演員群及製作團隊一同飛往關島度假充電。事實上，早在 2013 年《主君的太陽》熱播時，蘇志燮就曾因個人行程殘念缺席獎勵休假，這次他特別協調行程決定全程參與，展現對《金特務》團隊的熱愛。



SBS 相關人士透露，拍攝現場氣氛一直相當融洽，25 日殺青宴上主要演員幾乎全數到齊，聚在一起欣賞大結局首播。而劇中與蘇志燮展現無敵默契的「大叔小隊」成員尹敬浩（飾 朴鎮哲），雖然下半年新戲檔期滿檔，依然擠出時間加入關島行；另一位主力崔代勳（飾 成漢秀）目前正忙於拍攝 ENA 新劇《不惑羅曼史》，也在積極協調行程中。



復仇動作劇《金特務》講述世界上最平凡的爸爸為了拯救女兒，變身為世上最危險的男人，由蘇志燮、崔代勳、尹敬浩、朱相昱、孫娜恩、金成圭等擔任主演。播出僅 4 集收視率就突破 20% 大關，第 8 集更創下 23.1% 的自身最高紀錄，掀起全韓追劇狂潮。



雖然 10 集已劃下句點，但劇組特別準備了驚喜！《金特務》將於 7 月 31 日與 8 月 1 日連續兩天推出特別節目，想重溫大叔們帥氣動作戲與溫馨互動的粉絲千萬不能錯過！

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