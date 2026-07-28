全剧零负评差一点就无懈可击！《金特务：本色回归》结局广告狂塞，观众：唯一败笔

SBS金土剧《金特务：本色回归》上周末以全国收视率23.0%、瞬间最高27.1%的超狂成绩风光下档，一举刷新今年迷你剧集最高收视纪录！从首集9.5%起跑，仅花4集就冲破20%大关，一路到结局都稳坐同档期收视冠军宝座，速度感十足的剧情、演员们的精彩飙戏，再加上「为守护家人伸张正义」的痛快复仇主轴，让观众追到欲罢不能。

然而风光结局的背后，却藏著观众满满的怨气！最后一集中，金部长（苏志燮 饰）搏命惩治恶党，朱江灿（朱相昱饰）的「住学建设」黑幕终於被揭穿，恶人罪有应得，金部长也迎来崭新开始，甚至为第二季埋下伏笔，结尾本身堪称圆满。但问题出在——最后20分钟简直成了「PPL大杂烩」！从提神糖果、汽车、回转寿司店到眼镜品牌，各种置入性行销排山倒海而来，网友傻眼狂酸：「最后20分钟是广告大赏吗？」、「我好像看了30分钟的广告，中间穿插几段剧情」、「汽车刚看完换眼镜，导演是把所有业配一次清仓是不是？」



收视率创新高，观众情绪却被广告打到支离破碎，韩网论坛与社群平台瞬间炸锅，批评声浪不断。但也有不少剧迷缓颊表示「结局本身是满意的，PPL就当作制作费的必要之恶吧」、「考量到电视台制作环境，这程度还能接受」。还有不少人感叹：「如果当初是Netflix原创，是不是就能少了这些干扰？」、「希望第二季改由OTT制作，保留剧情节奏又不用被广告轰炸！」



《金特务》虽然大结局被广告乱入，但整体而言绝对是瑕不掩瑜的年度神剧，也让粉丝更加期待第二季的到来！



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