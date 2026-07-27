趙寅成「殺人微笑」＋「反問式撩妹」連發，韓網集體喊：快把這位國民芳心縱火犯抓起來！

韓國公認的「國民男神」趙寅成，最近為主演電影《Hope》跑宣傳時，在舞台問候環節展現超強撩粉功力，一段與女粉絲的對話在網路上瘋傳，讓網友笑喊：「這種罪孽深重的男人，必須逮捕！」

近日韓國各大線上論壇流傳一段影片，標題寫著「260719《Hope》舞台問候 #趙寅成 #捕獲野生觀眾」。畫面中，趙寅成身穿簡單的丹寧襯衫搭配牛仔褲，依舊帥度破表，他親切地穿梭在觀眾席間，與粉絲們合影留念。

就在此時，一位女性觀眾突然大喊：「阿姨就不幫拍了嗎？」趙寅成聽聞立刻轉身，展現「勝負欲」，機智回應：「當然不是！請過來這邊～」接著他故意左右張望、一臉正經地反問：「阿姨在哪裡？哪裡有阿姨？妳明明不是阿姨啊！」這番甜到出汁的「撩粉金句」一出，現場瞬間尖叫聲四起，該女粉更是害羞到不行。



影片公開後韓國網友的反應也相當熱烈，紛紛留言大讚：「這就是為什麼人家是明星！」、「這就是長壽頂級巨星的sense啊！」、「長得帥又會說話，罪過罪過」、「又帥又紅還這麼會逗粉絲開心，太過分了！」、「合格！頒發合格獎牌一個！」趙寅成這波「無差別撩粉」操作，再度證明他縱橫演藝圈多年，靠的不只是顏值，還有無人能敵的高EQ。



由羅宏鎮導演執導，黃晸珉與趙寅成聯手主演的電影《Hope》，目前正在韓國火熱上映中。劇情描述位於非武裝地帶（DMZ）的「虎浦港」派出所所長「範石」（黃晸珉 飾），接獲村民通報有老虎出沒，全村進入緊急狀態之際，卻遭遇難以置信的驚人現實。趙寅成在片中飾演「成基」一角，睽違多年再度挑戰持長槍、騎馬奔馳的硬派動作場面，讓粉絲直呼「等太久了！」



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