「金特務」變「金手筆」！蘇志燮殺青送純金，一句話曝超務實暖心理由

韓劇男神蘇志燮又展現「最帥老闆」風範！

他主演的SBS戲劇《金特務：本色回歸》剛風光落幕，昨（26）日網上就流出他送給劇組演員與工作人員的殺青禮物，竟是貨真價實的「純金」，誠意滿滿讓網友直呼「羨慕死」、「這種老闆哪裡找」。

根據流出的認證照，蘇志燮不僅準備了專屬收納盒，還附上親筆感謝卡，寫道：「拍攝這部作品時感受到滿滿的感動與幸福，衷心感謝每一位在各自崗位上默默付出、讓《金特務》發光發熱的大家。」溫暖話語配上貴重禮物，瞬間在韓網論壇掀起熱議。



이번에도 금을 돌린 소지섭



촬영 끝나면 고생한 스태프분들께

금 한 돈 돌린다고 했었는데,



김부장 끝나고 이번에도 돌린 소간지 소지섭.

인성도, 외모도 간지가 난다 진짜. https://t.co/ZobWcFIdY4 pic.twitter.com/4xUdY8L0JN — 쪼리(JJory) (@TBJorry) July 26, 2026

這並非蘇志燮第一次「灑金」寵員工。他只要擔綱主演，每部戲殺青後都會自掏腰包送禮物給工作人員。去年拍完Netflix作品《無赦之仇》時，他就曾送給全體演員、經紀人及幕後團隊「每人一錢（約3.75g）黃金（約71萬韓元）」，當時就已造成轟動。



被問到為何偏愛送黃金，蘇志燮曾幽默透露：「以前也送過其他東西，結果大家以為是贊助品。雖然我不介意，但最近景氣不好，萬一以後有急需，黃金還能變賣應急。」他更開玩笑補了一槍：「不過這沒有硬性規定啦，如果下次我演配角，可能就得改成送『銀』了！」一番話笑翻眾人。



由蘇志燮領銜主演的《金特務》，25日播出大結局，繳出亮眼成績單，首都圈收視率達23.4%、全國平均23.0%（尼爾森韓國數據），圓滿收官。戲裡戲外都暖到爆的蘇志燮，也再度靠著「金手筆」圈粉無數，穩坐演藝圈公認的「良心大前輩」寶座。



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