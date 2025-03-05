【影片】YOUNG POSSE邀前輩10CM feat.新歌〈COLD〉，下次想邀BIBI

女團YOUNG POSSE（Sunhye鄭先惠、Yeonjung魏延靜、Jiana盧知炫、Doeun金徒誾、Jieu韓志誾），2日發行特別專輯《COLD》，昨（4）日舉行Showcase。

媒體問及找來10CM合唱同名主打歌〈COLD〉感想，成員Sunhye表示透過公司向前輩10CM邀約時，10CM馬上說自己聽過她們的歌且欣然答應，還搶先透露10CM雖然沒能一同拍MV但拍了LIVE CLIP（‎影片已釋出‎‎），過程10CM相當照顧她們，一起拍到了凌晨，為此她們送了禮物感謝。

下次想和誰合作呢？Jiana回答去年曾和BIBI同台（去年11月的「2024 MAMA」），希望能夠和尊敬的前輩合作。順帶一提，另個成員Jieu其實在去年3月的《XXL》Showcase也說過很崇拜BIBI，認為她在舞台上有很多值得學習之處、每首歌都能都展現不同的魅力，當時Doeun則相當「嘴甜」，說想和第一次去看Showcase的前輩、當時主持她們Showcase的同門師姐KARA許齡支（原譯許齡智）一起合作。

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