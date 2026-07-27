《金特務：本色回歸》完結！蘇志燮感謝觀眾厚愛　崔代勳、尹敬浩公開最難忘名場面

SBS 熱門韓劇《金特務：本色回歸》主演蘇志燮、崔代勳、尹敬浩公開了完結感想以及心目中的經典名場面。大家是否也很有共鳴呢？

上週六晚間迎來大結局的《金特務》第10集以收視率23%完美收官，最終，金部長（蘇志燮 飾）成功擊垮朱江燦（朱相昱 飾）與住學建設，並重新找回與女兒金敏智（徐貹旼 飾）珍貴而平凡的日常，迎來圓滿的 Happy Ending。



PS：此篇內容為大結局前夕，官方公開三位主演的完結前感想。

對於作品獲得熱烈迴響，擔任主演的蘇志燮表示：「真心感謝所有喜愛並支持《金特務：本色回歸》、支持金部長的觀眾朋友們。」他接著說：「也想向一起打造這部優秀作品的導演、編劇、所有工作人員以及合作演員們表達感謝，很高興也很榮幸能與大家一起完成這部作品。」



此外，他也選出第6集中與女兒敏智重逢的場面作為最難忘的名場面，並表示：「『爸爸來了，我們回家吧。』這一幕，從第一次讀劇本開始，到真正演完為止，都是我最期待的一場戲。」



飾演成漢秀的崔代勳表示：「能夠獲得這麼多關注與喜愛，對演員而言是非常重要、能帶來巨大能量的事。」他也說：「這次真的獲得了滿滿的能量。」接著他提到第2集中金部長迎接敏智回家的場景，表示：「金部長努力走過陌生、尷尬、對未來茫然無措的人生，那一幕揭開了我們這部作品的序幕，我認為是最具代表性的名場面。」



飾演朴鎮哲的尹敬浩則表示：「播出期間，每位遇見我的人都很熱情地跟我打招呼，也為我加油，讓我深深感受到大家給予的滿滿愛意。」他也提到第7集中父女一起吃飯的場景，並解釋：「明知道很快又要再次分離，父女倆仍強忍著眼淚一起吃飯，那一幕真的令人非常心痛。」



大家最難忘的名場面又是哪一幕呢？（M編表示：我最難忘的一幕，是蘇志燮被扯爛衣服，露出滿滿傷痕，並揮出第一拳反擊的場面，太MAN了～）



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