《金特務》EP.10大結局完美收官！蘇志燮真摯發表完結感言：真心感謝一路陪伴我們到最後的觀眾

「動作戲男神」蘇志燮主演的熱門韓劇《金特務：本色回歸》，直到最後一刻都非常精采！！讓許多劇迷直呼：捨不得完結啊～。

（談及劇情）昨晚播出的 SBS 金土劇《金特務：本色回歸》最終回中，金部長（蘇志燮 飾）陷入最惡劣的局面，不得不與成漢秀（崔代勳 飾）、朴鎮哲（尹敬浩 飾）展開一場慘烈激戰。由於朱江燦（朱相昱 飾）的陰謀，好友們的孩子全都遭到挾持成為人質。



雖然金部長一度被逼入絕境，但他與夥伴們憑藉機智展開反擊，突襲朱江燦，一舉扭轉局勢。最終，他成功擊垮朱江燦與住學建設，也重新找回與女兒金敏智（徐貹旼 飾）珍貴而平凡的日常，迎來圓滿的 Happy Ending。



蘇志燮不僅完美詮釋沉穩厚重的動作戲，也與崔代勳、尹敬浩展現精彩的兄弟情誼（Bromance），成功塑造出層次豐富的角色。華麗動作場面之外，他細膩的情感表現與充滿人情味的魅力，成為打造這位獨一無二角色的關鍵。他同時展現平凡父親深沉動人的父愛，以及前王牌特務冷靜強大的領袖氣場，為觀眾留下深刻的餘韻。



在蘇志燮精彩演出的帶動下，《金特務》每一集都刷新自身最高收視紀錄，最終突破20%收視率（完結23%），登上2026年迷你劇收視冠軍。此外，該劇也連續3週榮登 Netflix 非英語電視節目全球排行榜第1名，不僅在韓國掀起熱潮，也獲得全球觀眾熱烈喜愛。

迎來大結局之際，蘇志燮透過經紀公司 51k 向所有共同完成這部作品的人表達感謝。



蘇志燮表示：「我認為《金特務》是一部凝聚許多人熱情與努力才完成的作品。衷心感謝導演、編劇，以及即使在寒冷天氣中仍默默堅守拍攝現場的所有工作人員。正是因為每一位在幕後默默付出、比任何人都更加努力的工作人員，《金特務》才能夠以現在的樣貌完成。我也真心感謝每一位在拍攝過程中默契十足、一路同行的演員們，能夠與大家合作，是我莫大的榮幸。」

他接著表示：「最重要的是，真心感謝所有喜愛《金特務》並一路陪伴我們到最後的觀眾。我會將大家給予的支持長久珍藏在心中，今後也會透過更好的作品來回報大家。」並發表了真摯的完結感言。

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