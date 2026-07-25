《金特務：本色回歸》結局前上演史詩級動作戲！蘇志燮一鏡到底突圍救人震撼全場

（談及劇情）昨晚播出的SBS熱門韓劇《金特務：本色回歸》第9集中，上演了堪稱歷代級的動作場面，蘇志燮也獻上了「人生代表作」級的精彩動作場面。

接下最後一項任務的金部長（蘇志燮 飾），為了與女兒金敏智（徐貹旼 飾）展開新生活，奉命保護北韓最高層級脫北者李應永（李在勇 飾），並為了守護他而潛入敵營。



當天播出中，南北會談一度取消，金部長為了完成護送李應永的任務，在回來支援他的朴鎮哲（尹敬浩 飾）、成漢秀（崔代勳 飾），以及特任局的鄭尚雅（孫娜恩 飾）、林氏（朴振宇 飾）的協助下，再次闖入敵方陣營。

正如金部長所料，李應永仍然活著，並被藏在北韓車輛的後車廂內，秘密送往飯店。朴鎮哲偽裝成主廚，鄭尚雅則喬裝成飯店員工，與藏身在推車下方的成漢秀一同前往監控室，輕鬆制伏北韓特務後，成功掌握李應永的下落。金部長則潛入李應永遭受拷問的房間，制伏了企圖以李應永過去私藏的對南韓秘密資金為由進行威脅的北韓相關人士。



金部長在夥伴們的協助下，準備帶著李應永逃離飯店，但北韓方面已察覺他們的潛入行動。成漢秀與朴鎮哲面對20名北韓特務，展開一場酣暢淋漓的動作對決。尤其朴鎮哲與4名特務一同受困在停電的電梯裡，搭配宛如《深夜怪談會》般的驚悚氛圍，只能依靠打火機微弱的火光，在黑暗中展開毫不留情的激烈搏鬥。

金部長的動作場面則更加精彩。金部長一邊掩護在逃亡途中受傷的李應永，一邊突破敵人的包圍。在整棟建築所有電子設備斷電、陷入一片漆黑的情況下，以北韓特務紅外線攝影機視角拍攝的金部長一鏡到底動作戲，讓觀眾讚嘆不已。比任何諜報電影都更加緊張刺激的劇情發展，加上採用縱向構圖的實驗性拍攝角度，成功吸引所有人的目光。



令人遺憾的是，最終金部長和李應永被北韓特務團團包圍，逼至絕境。另一邊，朱江燦（朱相昱 飾）命令手下綁架了成漢秀的兒子與朴鎮哲的女兒。兩人看見孩子遭綁架的影片後，頓時臉色慘白。朱江燦威脅道：「只要你們敢碰我一根汗毛，孩子們就沒命了。」再度面臨新的危機。



《金特務：本色回歸》今晚將播出第10集大結局。

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