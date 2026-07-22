短劇人氣高！製作公司EO Contents集團首度製作Short短影片《向中殿Check In》啟用多位新演員

目前許多劇迷們對於網路上的短影音劇集相當感興趣，也有特定的平台可收看，從本月14日起，透過韓國國內的短影音平台Vigloo公開了新短劇《向中殿Check In》，由演員金娜允、申宇彬、金東奎、韓泰希等新人主演，是一部神秘奇幻戀愛喜劇作品。

EO Contents集團曾製作過SBS電視劇《我的完美秘書》以及tvN《牽牛與仙女》等人氣作品，本次首度跨足短影音電視劇。《向中殿Check In》劇情描述朝鮮時代的中殿金丹熙，某天在一家民宿中睜開了眼睛，開始了故事。丹熙遇見了性格與魅力各不相同的三位男子，在他們相遇的背後，藏著失去的記憶以及過往的緣分，更有人物之間的祕密，在過程中，金丹熙拋開朝鮮中殿與婚姻關係等設定背景，以完整的自己選擇了想要的愛情與生活。

浪漫愛情以及懸疑秘密劇情的結合，將是本作品吸引人的最大看點。穿越時空的幻想以及喪失的記憶，追蹤人物的真正身分等，都是許多韓劇中吸引觀眾的劇情元素。在很短的劇情時間內，必須讓觀眾們投入其中，並吸引觀眾們想要接著看下一集，展現短影音劇集的魅力。



四位新演員的活躍也備受期待。最近持續進行新曲發表和日本粉絲見面會等活動的MOMOLAND成員金娜允，將飾演中殿金丹熙。飾演崔道英的申宇彬，曾出演過入圍2026年柏林國際電影節主競賽單元的電影《我的名字》。飾演樸勝宇的金東奎曾在電視劇《浪漫的絕對值》《月亮在江邊流淌》中演出。飾演金旻奎的韓泰希則是曾出演Disney+原創劇集《異感追擊：連瞳 》。

EO Contents集團代表表示，這是將團隊多年來製作電視劇的實力轉為製作短影音作品的第一次嘗試，即使在短影音的時長中，仍希望能夠清楚展現出角色的成長以及細膩的情感，懸疑反轉以及完整的劇情內容。

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