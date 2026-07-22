《鬼謎東宮》力壓《金特務》3天奪冠！ 南柱赫演技被酸「不夠重」本人親回：刻意為之

Netflix原創韓國古裝劇《鬼謎東宮》真的紅不讓！17日上線後，隔天立刻空降韓國Netflix TOP10系列冠軍，就算到了週末人氣依舊強強滾，一路霸榜到20日，穩坐冠軍寶座三天不讓賢。截至20日的最新榜單，《鬼謎東宮》後頭緊追的，正是收視率高達23.1%、改寫自身紀錄的SBS夯劇《金特務：本色回歸》，接下來則是《公寓黑風暴》、《毛骨悚然的戀愛》、《母胎單身戀愛大作戰2》、《鐵拳教育》等作品。

由男神蘇志燮領軍的《金特務》，播出第8集就締造全國23.1%的收視佳績，連續三週刷新自身最高收視，聲勢正旺。沒想到《鬼謎東宮》一來，直接把它擠到第二名，展現超強吸睛功力。海外反應同樣火熱，根據FlixPatrol截至19日的統計，《鬼謎東宮》在全球Netflix TV部門衝上第四名，席捲81個國家與地區的TOP10榜單，更在韓國、孟加拉、斯里蘭卡、泰國奪下冠軍，香港、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣、越南等亞洲主要市場，以及卡達等中東地區也都名列前茅。



超狂製作團隊＋萌寵「黑炭」助攻

《鬼謎東宮》能這麼夯，幕後團隊絕對是功臣之一！請來寫過《客：The Guest》、《不可殺》的名編劇權昭羅、徐載源聯手操刀劇本，加上《惡魔法官》的崔正奎導演執導，卡司金光閃閃。尤其劇中那隻外表超萌的「顆墨煞靈」，播出後粉絲二創圖跟迷因梗圖滿天飛，人氣破表。崔正奎導演受訪時透露：「顆墨煞靈是最難實現的角色，我們特別以黑暗與陰影為基調，加上石頭或泥土般的質感，希望呈現出韓國特有的傳統鄉土味。」



南柱赫親上火線回應演技爭議：虛心接受

不過人紅是非多，男主角南柱赫的語調演技引來正反兩極評價，有人覺得他和搭檔的曹承佑、張榮男等硬底子演員的正統古裝腔調相比，口氣顯得過於輕快。對此，南柱赫21日下午在首爾鐘路區某咖啡廳受訪時親自回應。他解釋：「如果九天（角色名）也像其他角色一樣用很厚重的腔調，反而會跟《鬼謎東宮》這部作品不搭。我一開始就想像，一個和宮廷格格不入的人物闖進皇宮生活會是什麼模樣？所以刻意用比較貼近現實的語氣來詮釋台詞。」



他更坦然表示：「我知道外界對我的表演評價兩極，不管以前還是現在，我的心情都一樣。正面的評價我滿懷感謝，覺得可惜的評價我也一樣虛心接受。」這番話展現出沉穩態度。先前曹承佑在8日的製作發表會上曾霸氣直言「這部戲沒有不接的理由」，如今看來這份信心果然反映在亮眼收視上。



「結合韓國傳說的世界觀」好評不斷

儘管觀眾反應兩極，話題熱度卻是無庸置疑。曹承佑與張榮男的演技對決，加上揉合邪教、奇幻元素的獨特世界觀，被視為大膽創新，但也有部分觀眾認為某些設定與海外人氣作品太過相似，略顯老哏。不過網路討論區依然讚聲連連：「沒想到古裝劇跟靈異題材這麼搭！」、「用韓國傳說打造的世界觀很新鮮」、「畫面美感和CG完成度超乎預期」、「演員群戲毫無破綻」、「已經在敲碗第二季了！」好評持續延燒。



《鬼謎東宮》劇情描述擁有穿梭鬼神世界能力的九天（南柱赫 飾），和聽得見鬼魂聲音的監察宮女生薑（盧允瑞 飾），受王（曹承佑 飾）徵召，聯手追查東宮裡纏繞不散的詛咒真相，是一部宮廷靈異奇幻作品。故事從王世子接連離奇死亡開始，隨著蓮花池鬼魂詛咒重現江湖的謠言甚囂塵上，眼見最後一個兒子也倒下，王終於無法再坐視不管。張榮男飾演大妃，郭東延飾演世子，還有太仁鎬、黃英熙、洪瑞俊、李洪耐等實力派演員分飾宮中內外要角。而曹承佑2013年以MBC月火劇《馬醫》寫下最高收視23.7%的輝煌紀錄，時隔三年重返小螢幕，寶刀未老。



作為《屍戰朝鮮》系列後時隔約六年推出的Netflix原創韓式古裝劇，《鬼謎東宮》能否從韓國冠軍一路紅到全球，備受各界矚目。南柱赫、盧允瑞、曹承佑攜手演出的宮廷靈異懸疑劇《鬼謎東宮》，全八集已於Netflix獨家熱播中。

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