男神变仙女！Super Junior圭贤挑战上海网红套餐！ 吓喊：比《新西游记》惩罚还可怕

Super Junior成员圭贤进军中国网红圈？他近日飞往上海，竟亲自下海体验当地超夯的「网红变身套餐」，从化妆、发型到服装一条龙，变身成果让粉丝全惊呆！

日前圭贤在个人YouTube频道上传了一支名为「猜猜谁从上海回来了？终於体验了一次网红」的影片。原来他结束了成员银赫在上海的粉丝见面会行程后，正愁没事做，在工作人员的强力推荐和自己旺盛的好奇心驱使下，决定挑战当一日「上海网红」。

顶著华丽服装坐在化妆台前的圭贤，竟用一口超流利的中文直接和化妆师沟通，还好奇地问：「很多韩国男观光客也会来体验吗？」展现超强语言天赋。随著精致妆容一步步完成，圭贤对当地化妆师的「快速手速」和「双眼皮贴神技」赞叹连连，直呼：「感受到匠人精神了！」但随著妆越化越浓，他忍不住自嘲：「因为在《新西游记》里受过很多惩罚，我应该能撑得住啦！」但眼神还是出卖了他，看著镜子里的自己，忍不住露出不安的表情。



等到假发和头饰全部穿戴完毕，变身大功告成后，圭贤反而豁出去了，搞笑说：「现在已经完全不像我自己了，反而不会觉得害羞！」甚至开玩笑：「我觉得现在有点性感喔～」逗乐全场工作人员。进入摄影棚拍摄写真时，圭贤摆出各种「致命诱惑」的妩媚POSE，对成品也非常满意。不过他随后又补了一枪：「看起来真的好像那种很想要被关注的人耶！」自我吐槽功力一流。



整趟体验从服装租借、整型级化妆到摄影棚拍摄，全部加起来只要约15万韩元。圭贤对这个价格搭配超强化妆技术感到超满意，频频点头称赞。最后被问到如果穿这样去粉丝见面会会怎样？他忍不住笑说：「对粉丝来说可能会是很有意义的礼物和美好回忆，但对我自己来说……大概是这辈子最不想记住的瞬间吧！」超真实心声让粉丝全笑翻！



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