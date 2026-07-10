李鐘奭＆IU公開戀愛4年畫下句點！經紀公司證實分手，決定以「好同事」身分相處

李鐘奭與 IU 的4年公開戀情傳出告終消息，雙方經紀公司今日（10日）證實兩人已分手，並表示「決定以好同事的身分繼續相處」。

李鐘奭的經紀公司 ACE FACTORY 針對分手消息回應：「確實如此，兩人決定留下美好的同事關係。」IU 的經紀公司也證實兩人已經分手，表示未來將以好同事的身分相處。至於具體分手時間與原因，雙方則表示因涉及藝人個人私生活，難以透露更多細節。



李鐘奭與 IU 的緣分始於2012年，兩人曾共同主持 SBS《人氣歌謠》，之後以同事身分相識長達10年，並於2022年正式發展為戀人關係。兩人在各自領域皆擁有亮眼成績，戀情公開後也一直低調交往，受到許多粉絲關注。



過去兩人曾多次傳出分手傳聞，不過 IU 演唱會現場曾被捕捉到李鐘奭現身支持的身影，讓外界一度認為兩人感情依舊穩定。據悉，近期雙方因工作行程繁忙，見面時間減少，最終決定整理彼此關係，回到熟悉的同事身分。

另一方面，李鐘奭目前正等待 Disney+ 原創劇《再婚皇后》公開，並確定出演改編自人氣網路小說的《以燮的戀愛》；IU則在 MBC《21世紀大君夫人》劇終後投入新專輯製作，同時準備9月於高陽綜合運動場主競技場舉行的演唱會。



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