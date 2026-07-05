宋智孝喝醉衝動剪壞頭髮！回顧「超短髮風波」，髮型師曝當年壓力爆表：曾被要求「把薪水吐出來」

大家還記得宋智孝當年的「超短髮造型」嗎？她近日在個人頻道回顧當時幕後故事。

宋智孝2日透過個人YouTube頻道邀請長期合作的髮型、彩妝與造型團隊聚餐，席間聊起一路合作的幕後點滴。她一開口就對髮型師說：「我真的要跟妳道歉，就是我當年把頭髮剪掉那件事。」也再次提起當年掀起熱議的超短髮事件。



髮型師回憶，當天凌晨突然收到宋智孝傳來「我把頭髮剪了」的訊息，一開始還以為是在開玩笑，直到她真的跑到家裡，才發現頭髮已經被剪得亂七八糟，幾乎無法補救，只好在自家浴室幫她重新修剪，笑說當下真的嚇了一大跳。



事實上，宋智孝2021年公開超短髮造型後，因與過往形象落差太大引發熱議，不少人甚至將矛頭指向造型團隊，要求更換髮型師與造型師。直到後來她才坦承，當時是喝酒後一時衝動，自己拿剪刀把頭髮剪短，也特地替團隊澄清，希望外界不要責怪工作人員。

談起那段時間，髮型師坦言，工作室一度接到大量抗議電話，甚至有人留言要她「把薪水吐出來」，壓力非常大，也直言：「如果心理素質不夠強，我真的撐不下去。」說到這裡一度眼眶泛淚，回想當時確實相當煎熬。不過她也笑著表示，如今回頭看，這段經歷雖然辛苦，但已成了彼此共同的回憶。



（延伸閱讀：「韓綜界名垂青史」！宋智孝首次公開剪短髮全過程：「當時喝多了，一生氣就拿出剪刀」）

聽到這番話，宋智孝也心疼地說：「還好妳撐過來了。」一旁工作人員笑虧她眼眶都濕了，髮型師則苦笑回應：「不要再講了，我又要哭了。」兩人如今終於能笑著回顧這段往事，也讓不少粉絲看了既心疼又感動。

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