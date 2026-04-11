「這次不當背景板」！宋智孝首登《SNL Korea》正面迎擊「RM存在感質疑」，放話展現真正實力

演員 驚喜加盟 Coupang Play《SNL Korea》第 8 季，並於今日（11 日）晚間震撼登場。 面對近期網路上對她在《Running Man》中「存在感趨近於零」的「屏風爭議」，宋智孝這回選擇不忍了，直接在節目中「直球對決」，宣言要展現毫無過濾、最真實的喜劇能量！

近期宋智孝在《Running Man》中的出鏡份量因縮減至僅剩約 10 秒，遭部份觀眾批評表現消極，甚至被酸民狂喊「下車（退出）」。 面對質疑，宋智孝在《SNL》預告中展現超狂心志，不僅直接站在屏風前拿自己開玩笑，更火辣放話：「這次我不是屏風，會好好表現給你們看！我將以完全沒有過濾的真實能量，盡情展現宋智孝的喜劇舞台。」



《Running Man》中的妹妹、同時也是《SNL》班底的 池睿恩 也在旁助陣，語帶神祕地劇透：「現在終於可以說了，在這一季的《SNL》中，我們將公開智孝姐姐的真正真面目！」



據悉，宋智孝幾乎參與了當天所有的錄影環節，展現出前所未有的鬥志。 她不僅拋棄女神形象，貢獻了多段「破格崩壞」的演技，更在熱門單元「微笑診所」中，化身為急需管理的「率真活潑藝人」，以毫不退縮的口才與魅力震撼直播舞台。



此外，節目還巧妙延續了《Running Man》的世界觀，安排宋智孝與池睿恩這對「相愛相殺」的姐妹花展開緊張的美貌心理戰，這場火花四射的「綜藝女王爭奪戰」預計將成為今晚最火爆的話題。

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