SANDARA PARK《REPRISM》不打歌只唱給粉絲聽 8月澳門FAN-CON約定你

K-pop代表女星SANDARA PARK（DARA），多年來憑著親切性格、亮眼外貌及充滿感染力的舞台魅力，深受世界各地粉絲喜愛。無論是作為2NE1成員，還是近年積極發展個人演藝事業，她始終與樂迷保持緊密互動。因此，為了與BLACKJACK（粉絲名稱）們拉近距離，主辦單位今天正式宣布2026 SANDARA PARK FAN-CON ASIA TOUR [REPRISM] IN MACAO將於8月1日（星期六）晚上6時，假澳門倫敦人，倫敦人劇場隆重舉行，希望與粉絲們共度難忘一夜。

SANDARA PARK一直十分重視現場表演，而她最近發佈的FAN-CON同名專輯《REPRISM》，更決定不會登上電視台的音樂節目進行宣傳，而是直接以現場演出和音樂活動跟樂迷交流。因此，這次澳門站的演出，絕對是難得能夠細聽SANDARA PARK獻唱的機會。同時又讓觀眾們可以欣賞她久違的個人舞台之餘，更能近距離感受她最真實、最自然的一面，令這次澳門站的演出，變成是值得珍藏回憶的聚會。

還要留意的是，SANDARA PARK向來都以寵粉見稱，今次澳門FAN-CON亦特別準備了一系列豐富的粉絲福利。好像所有購票入場的觀眾，除了可獲得官方限定小卡，並可全數參加演出後的歡送環節，近距離向DARA道別。至於購買$1,599門票的粉絲，更能夠享有最豐富的尊貴福利，不但保證可以欣賞綵排，率先感受SANDARA PARK的舞台魅力，同時亦有機會獲得1:1合照、親筆簽名海報和親筆簽名拍立得等福利。

想親身感受SANDARA PARK久違的舞台魅力，以及把握與偶像近距離見面的難得機會，就不要錯過2026 SANDARA PARK FAN-CON ASIA TOUR [REPRISM] IN MACAO的門票將於7月17日（星期五）下午3時在金光票務、MPay及Trip.com盛大公開發售，票價分為$1,599、$1,199及$799。想知道更多活動詳情及最新消息，可留意主辦單位社交平台以及新聞公布。

2026 SANDARA PARK FAN-CON ASIA TOUR [REPRISM] IN MACAO

演出日期：2026年8月1日（六）

演出時間：晚上6時正

演出地點：澳門倫敦人，倫敦人劇場

門票價格：MOP/HKD 1,599 / 1,199 / 799

購票平台：金光票務 / MPay / Trip.com

公開發售：2026年7月17日（五）下午3時

主辦單位：FriedRice Entertainment, LESLIE STUDIO LIMITED

執行團隊 : 小金鹿娛樂有限公司

藝人經紀：Aradnas





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