8个月52篇致命谎言！IU跨海美国开告，誓揪出「藏镜人」真实身分

韩国影视歌三栖天后IU真的强硬起来了！面对网路上长期流窜的恶意攻击，她这回不再只是纸上谈兵，而是直接杀到美国法院，要揪出躲在萤幕后的酸民真面目。

根据韩国权威媒体《Dispatch》（D社）取得的独家文件，IU已於本月15日向美国加州北部联邦法院递交申请，要求社群平台Meta交出特定帐号的个人资讯，誓言要将这些恶意言论告到底。



据了解，IU锁定的是一个名为「@7hy*jin」（简称A某）的Threads（俗称脆）帐号。这个帐号从去年3月到10月间，短短8个月内就狂发了高达52则攻击IU的虚假贴文，内容五花八门，但刀刀见骨，让IU的声誉严重受创。由於始终无法确认A某的真实身分，导致在韩国国内的诉讼卡关，IU团队这回索性直接依据美国联邦法规，要求Meta交出帐号持有人的姓名、地址、电话、电子邮件及登入IP等所有资料。



D社也独家揭露了这些恶意贴文的六大攻击套路，简直是为黑而黑：

1.「抄袭惯犯」标签甩不掉：A某不断散布IU抄袭其他歌手歌曲的言论。但IU方强调，这些内容早在2024年就已被法院认定为名誉毁损，当时更判赔3000万韩元的损害赔偿，法院早就还了IU清白。

2.「中国色彩」阴谋论：A某带风向称IU是中国籍或是中国资本的代理人，甚至瞎扯「IU代言的化妆品品牌和捐款的慈善机构都是中国公司」，还说她是「会讲广东话的华侨」，试图混淆视听。

3.「海外人气造假」酸言酸语：A某频频发文贬低，称「IU在国外根本没人气」，连她主演的夯剧《苦尽柑来遇见你》也被唱衰「海外票房惨败」。对此，IU方直接打脸，附上国际串流平台的收视数据和全球成绩，证明海外粉丝照样力挺。



4.「消费逝者」天理难容：这是最令粉丝愤怒的一点！A某竟利用已故艺人Sulli、钟铉、具荷拉的名义，不断转发影片「揭露女歌手B的消费逝者行径」，暗指IU利用故人的离世来炒作自己，这种未经证实的恶意连结，让IU方痛斥「太离谱」。

5.「操控媒体」如共产党？：A某甚至把IU比拟成「中国共产党」，发文嘲讽「第一次看到有艺人像中国共产党一样操控媒体，连政治人物都没这么夸张」，将单纯的演艺圈事务上纲到政治层面。



6.「国殇连结」歌曲：A某将IU的歌曲与韩国两大国家级伤痛挂钩，称《Strawberry Moon》是在隐喻梨泰院惨案，而《Ah puh》则是在嘲讽世越号沉船事件。这种毫无根据的穿凿附会，让IU方严正驳斥是在散布不实资讯。

其实IU对抗酸民的决心早已付诸行动。今年2月她才对外宣布，已对总共96名网友同时提起刑事告诉与民事求偿，今年5月更有一名网友在二审中被判处4个月有期徒刑、缓刑1年。这回她不惜砸重本跨海向Meta讨公道，就是要告诉所有躲在键盘后的黑粉：「法院见真章！」

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻