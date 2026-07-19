李世英深V炸裂辣翻天！爆乳高開衩Cos「地獄回歸」掀論戰，網轟：越穿越誇張

韓國搞笑藝人李世英又出招啦！她日前在個人社群曬出一系列火辣Cosplay照片，寫下：「地獄裡誰回來了？猜對是哪個角色就送炸雞券！」原本是想跟粉絲開心互動，沒想到服裝尺度太大，瞬間引爆網友正反大論戰。

照片中，李世英完美複製日本知名動漫角色，對著鏡子自拍。但大家焦點全在那件深V挖到胸下、側邊開高衩直逼大腿根的戰袍上！她靠著嚴格運動管理出來的S曲線、渾圓上圍和招牌黃金臀腿比一覽無遺，視覺效果超震撼。



貼文一出，留言區立刻分裂。死忠粉狂讚：「她玩Cosplay是認真的！」「細節質感滿分」「身材管理太狂了」，也有人強調這是私人帳號，「興趣而已，尊重表達自由好嗎」。但另一派網友氣炸：「這次真的over了」「公開平台一堆小孩在看，尺度要拿捏吧」「線越踩越過，到底還要脫到哪？」正反兩方隔空交火，越吵越烈。



李世英這回大膽展現身材，也讓不少人想起她之前驚人的整形告白。她曾在自己的YouTube頻道《英平TV》裡超坦白承認，除了動眼睛鼻子，連胸部都動過刀，而且總花費高達1億到1.5億韓元，當時就轟動全網。她更透露，胸部手術其實是「不得不做」——因為以前打的填充物破裂，液體流到肋骨、腋下甚至背部，害她胸部看起來像分成四塊，嚴重變形。為了搶救慘況，最後只好植入義體，從原本的A罩杯升級到E罩杯。術後她自信滿滿地說：「現在敢穿以前一輩子都不敢碰的衣服了！」雖然走過併發症陰影、勇敢做自己的態度獲得多數人按讚，但這次尺度爭議恐怕還會繼續燒下去。

除了電視通告，李世英近來靠YouTube和社群上的直率發言累積不少人氣，未來她會收斂還是繼續做自己，大家都在看。

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