出道20年首爆緋聞！大聲公開 BIGBANG 群組對話，哥哥們反應超爆笑：太陽喊祝福、GD笑回「可惜了」

BIGBANG 成員大聲近日首度回應與 KARA 成員許齡智的戀愛傳聞，除了親自澄清只是好友外，還曝光 GD、太陽在群組裡的真實反應。沒想到最希望他戀愛成功的，竟然是兩位 BIGBANG 哥哥 XD

26日，大聲在 YouTube 節目《家大聲》中提到這段插曲，笑說：「好久沒有體驗這種藝人的人生了。」面對出道20年來第一次傳出戀愛緋聞，他還幽默表示，原本以為會接到很多關心電話，沒想到「完全沒有，我媽媽好像也不知道，還很平靜地去吃飯。」



不過，唯一有反應的就是 BIGBANG 成員們！大聲也公開三人的群組對話，只見 GD 率先把緋聞新聞丟進聊天室，不愧是「網癮少年」XD，還留言：「大聲啊～這是什麼？如果是真的，我真的很想祝福你。」面對哥哥的關心，大聲連忙解釋，其實只是受邀觀看 MAMAMOO 演唱會，因為彼此熟識，所以才被安排坐在一起。

沒想到太陽完全不相信，還開玩笑回：「我不是說過齡智很不錯嗎？我覺得你們看起來很配耶！」即使大聲再次強調「齡智就只是妹妹」，太陽仍笑說：「本來想要祝福你的說……」，GD 也在一旁補了一句「可惜了（까비）」，兩人的反應讓現場笑成一片。



而同樣出演節目的許齡智與姜知英也親自還原事件始末。許齡智透露，演唱會前兩週，玟星曾聯絡她，希望她和效定多照顧大聲，因此大家才會坐在一起。她也解釋，原本安排大聲坐在中間，但因旁邊坐著男性觀眾，大聲主動表示自己坐旁邊就好，才變成她坐在中間。至於網路上瘋傳的「甜蜜同框照」，許齡智笑說：「那個角度真的有點故意啦！」其實只是大聲不太會用木棒（MAMAMOO 手燈），她幫忙示範而已，沒想到意外引發戀愛誤會，也替這場烏龍畫下句點。



（大聲澄清戀愛傳聞片段：從 31:20 開始）



此外，BIGBANG今年迎來出道20週年，將從8月21日至23日在高陽揭開紀念演唱會序幕，之後也將陸續前往各地巡演，與 VIP 粉絲們一起留下珍貴回憶。



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