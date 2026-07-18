蘇志燮《金特務：本色回歸》拳拳到肉制裁朱相昱！觀眾喊超痛快：終於等到這一幕

（談及劇情）由蘇志燮主演的SBS熱門韓劇《金特務：本色回歸》動作戲全面爆發！昨晚播出的第7集，全國收視率達21.9%的驚人成績，瞬間最高收視更衝上25.5%，再次刷新自身最高收視紀錄外也穩坐收視冠軍寶座。

《金特務》的反派惡勢力朱相昱、李東河遭到拳拳到肉的重擊，震撼動作戲獲得觀眾熱烈好評。

第7集中，找回女兒金敏智（徐貹旼 飾）的金部長（蘇志燮 飾），親自前往找上威脅女兒的住學建設代表朱江燦（朱相昱 飾）。



劇中，金部長在成漢秀（崔代勳 飾）與朴鎮哲（尹敬浩 飾）的幫助下，歷經數日終於與女兒金敏智重逢。一行人好不容易從特任局脫身返家，為了替餓了好幾天的敏智補充體力，還熱鬧地前往餐廳吃烤鰻魚。然而，遠處監視他們的南室長（李東河 飾）立刻向朱江燦通報，再次引發危機。

原本，朱江燦為了掩蓋女兒的罪行，企圖除掉敏智。他命令南室長活捉金部長一行人，打算綁架後活埋。不過，這三位大叔可不是省油的燈，雙方隨即爆發激烈混戰。



過去一直忠心替朱江燦辦事，行事殘忍至極的南室長，最終遭朴鎮哲的重拳狠狠痛毆，整個人甚至被打飛出高速行駛中的卡車。解決南室長一行人後，金部長親自開車找上朱江燦代表。

即使見到金部長，朱江燦仍不停出言羞辱、貶低對方。最後，金部長怒喊：「為了敏智，我要除掉你。」隨即抱著殺意揮拳痛擊對方。面對金部長毫無花招、拳拳到肉的鐵拳，朱江燦當場被打倒，最後甚至在金敏智面前跪地求饒，狼狽不堪。



劇中對朱江燦與南室長的制裁動作戲，運用了慢動作與臉部特寫等偏漫畫風格的拍攝手法。雖然赤手空拳、直來直往的動作場面看起來略顯殘酷，但觀眾普遍認為，這兩位反派在前7集累積了太多惡行，如今終於遭到憤怒父親們「狠狠上了一課」，整段戲碼看得相當痛快。



距離大結局還剩3集，最新預告也曝光朱江燦似乎正準備對金部長展開最後反擊，令觀眾更加期待後續發展。

然而，金部長與敏智深情道別後，選擇主動投案。最終，他迎來遭遣返回北韓的震撼結局，進一步提高觀眾對後續劇情的好奇心。

距離大結局還剩3集，最新預告也曝光朱江燦似乎正準備對金部長展開最後反擊，《金特務》第8集將於今（18日）晚間9點50分播出，Netflix同日上線播出。

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