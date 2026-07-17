之前看多憋？今晚全討回來！《金特務》蘇志燮率「最強爸爸軍團」聯手開炸，終於來場大的了！

蘇志燮高空飛踢、崔代勳凌厲腳功、尹敬浩狹窄貨櫃開無雙——這三個男人為了女兒，真的拚了！

SBS金土劇《金特務：本色回歸》今（17）日晚將播出第7集，劇中「金部長」蘇志燮、「成漢秀」崔代勳、「朴鎮哲」尹敬浩三位爸爸，為了守護寶貝女兒敏智（徐貹旼 飾），再度合體開外掛，上演一場熱血沸騰的「爸爸宇宙」救援大作戰。上週第6集結尾，三人為了救出被特殊任務局綁架的敏智，不惜賭上性命展開驚險營救。而第7集將迎來更大規模的動作場面，三位演員各自展現專屬戰鬥風格，讓觀眾看得熱血沸騰！

蘇志燮一身黑色西裝搭配手套，帥氣壓制敵人，更在貨車頂端來回跳躍，大秀高難度高空動作戲，簡直像動作片男主角上身。



崔代勳則一改平日搞笑跆拳道館長形象，眼神銳利如刀，華麗踢腿搭配靈活身手，展現高手的沉穩與威嚴。



尹敬浩則在狹窄貨櫃內發揮怪力與超強耐打體質，以一擋百、痛宰對手，霸氣指數爆表。



三個「戴眼鏡的爸爸」各自在不同空間奮戰，讓先前看不起他們的敵人忍不住哀嚎：「這群人到底是什麼來頭啊？」場面張力十足，笑點與爽度兼具。

據劇組透露，當天拍攝動用大規模動作場面，演員與工作人員反覆排練走位與默契，才完成這場高難度動作戲。蘇志燮、崔代勳、尹敬浩一開拍就瞬間變臉，完美消化三種截然不同的打鬥風格，現場工作人員紛紛驚呼連連。製作組表示：「第7集中，三位爸爸各自擁有不同魅力，動作場面將合而為一，呈現有別於以往的嶄新樂趣。即便身處危機，三人依舊互相信任、堅持到底，請大家期待他們的團隊默契與完美合作！」

《金特務》氣勢如虹，已連續3週刷新自身最高收視紀錄，距離登上SBS金土劇史上收視冠軍寶座只差一步。不僅在韓國話題性榜單上蟬聯2週冠軍，連帶演員話題性也稱霸雙週第一；在Netflix全球非英語TV節目榜單上更連續2週奪冠，並衝上22國/地區收視TOP1、72國/地區TOP10，聲勢持續看漲！



《金特務》第7集將於今晚SBS播出，海外觀眾可透過Netflix同步跟播。

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