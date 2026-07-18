《金特務》威震八方！蘇志燮「父女檔」霸榜話題冠亞軍！主角團全員「上桌」

韓劇《金特務：本色回歸》席捲全韓，男主角蘇志燮魅力持續發威！根據數據調查機構「Good Data Corporation」今（14）日公布的7月第2週（7月6日至12日）TV-OTT整合戲劇出演者話題性排行，蘇志燮強勢拿下冠軍寶座。

蘇志燮在SBS金土劇《金特務》中飾演男主角「金部長」，靠著拳拳到肉的動作戲和揪心的父愛演技，徹底征服了電視機前的觀眾。他不僅展現「動作戲達人」的真功夫，讓觀眾看得熱血沸騰，更帶來滿滿的爽快感，成功將《金特務》推上收視高峰。劇集在7月11日播出的第6集，全國收視率衝上22.3%（尼爾森韓國基準），再度刷新自身最高紀錄。蘇志燮這波話題熱度可不是曇花一現！他從6月第4週、7月第1週一路到這次7月第2週，連續3週穩坐TV-OTT整合戲劇出演者話題性第一名，力壓同期一票人氣演員，徹底證明「蘇志燮熱潮」絕對是玩真的。



這次話題榜上與蘇志燮並肩作戰的正是劇中飾演他女兒的徐貹旼，以黑馬之姿衝上第二名！徐貹旼在劇中扮演金部長的寶貝女兒「敏智」，而正是因為女兒慘遭綁架，才點燃了金部長這條「無法無天中年大叔」的復仇開關。這對螢幕父女檔一口氣包辦冠亞軍，話題性爆表！



不只主角威風，《金特務》的配角群同樣火力全開，尹敬浩和崔代勳也分別搶下第五名和第六名，整齣戲從主演到綠葉全員上榜，人氣熱度可說是滴水不漏。



而作品本身的討論度也同樣無人能敵！《金特務》在TV-OTT整合戲劇話題性以及TV戲劇話題性兩個榜單中全都高居第一，連續兩週蟬聯冠軍寶座，聲勢銳不可擋。《金特務》的收視自開播以來一路狂飆，6月26日首播第1集拿下9.5%，接下來第2集15.7%、第3集18.8%，到第4集一口氣飆到21.6%，直接刷新2026年所有頻道戲劇的最高收視紀錄。雖然第5集小幅回落至20.5%，但第6集隨即以22.3%再創新高，展現驚人的後勁。戲已過半，即將迎來結局，《金特務》接下來還會端出什麼震撼劇情，讓劇迷們繼續緊緊黏在電視機前？各界都在高度關注。



同週話題榜其他亮點：tvN月火劇《明天上班見！》的徐仁國與朴智賢（朴智炫）分居第三、第四名；Netflix系列《鬼謎東宮》的南柱赫第七名；ENA月火劇《給你夢想》的李惠利第八名；JTBC週末劇《公寓黑風暴》的池晟第九名；《給你夢想》的黃寅燁第十名。



戲劇話題性總榜方面，《金特務》穩居第一，《明天上班見！》緊追在後，第三名是Netflix系列《鐵拳教育》，第四名《鬼謎東宮》，第五名《末行手記》，第六名ENA月火劇《醫到孤島愛上你》，第七名KBS 2TV週末迷你劇《結婚的完成》，第八名Disney+《殺手們的購物中心2》，第九名《公寓黑風暴》，第十名《給你夢想》。

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