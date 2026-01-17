具惠善的開掛人生！KAIST工學碩士畢業＋論文抄襲比對率僅1%，跨界創業再推環保髮捲

演員兼企業家的具惠善近期順利完成 KAIST（韓國科學技術院）碩士課程，除了PO出畢業照，她還親自公開論文的「抄襲率檢測結果」，用行動證明自己的學術實力，再度引發關注。

具惠善於日前在個人社群平台上傳畢業照片，並附上論文抄襲比對的官方確認書。她在貼文中寫下：「抄襲比對率（查重率）是1%。 會繼續更加努力，謝謝大家的支持。」語氣謙虛又真誠。



其實早在前陣子，具惠善就曾公開過碩士論文封面，論文題目為《第五面牆：由再投射形成的一人媒體時代》，內容聚焦在媒體環境變化，從學術角度分析新世代的傳播現象，頗具深度。具惠善一路走來的求學歷程，也被不少網友形容是「超有毅力」。 她在2020年完成成均館大學影像學系學業，花了13年時間仍以第一名畢業，當時就掀起話題，之後再進入再進入 KAIST 科學新聞研究所，攻讀工學碩士，一邊工作一邊念書，含金量十足。

不只停留在學術領域，具惠善也把研究成果實際轉化為產品。 她與 KAIST 化學系講座教授李海信共同研發環保髮捲「Curl」，大幅減少約80%的塑膠結構，因創新設計獲得學校肯定，被選為優秀成果代表，也正式踏入創業領域。

從演員出身，到導演、音樂、藝術創作，再到企業經營，具惠善目前同時身兼「Studio 具惠善」代表，持續在多個領域展現存在感。 她的轉型之路，也讓不少粉絲直呼：「真的不是普通藝人。」

