反差超大！宋旻浩法庭判若兩人「腫了一圈」，劉亞仁滿頭白髮悄現身

歷經爭議風波後，男團WINNER成員宋旻浩與演員劉亞仁近期雙雙罕見出現在公眾視野，但不約而同的是，兩人外貌都有明顯變化，立刻在網路上掀起討論。

【宋旻浩首爾出庭】自曝躁鬱症、恐慌症纏身 「藥物太強白天也恍惚」

宋旻浩於本月14日以證人身分，出席首爾西部地方法院針對社會服務要員勤務管理責任人A某涉嫌違反《兵役法》的第三次公開審理。一現身法庭，宋旻浩的狀態就成為全場焦點。與大約三個月前初次開庭時相比，他的臉型和身形明顯圓潤了一圈，整個人看起來發福不少；而頭髮則顯得有些失去光澤，與過去螢幕上銳利的形象形成反差，散發出一種截然不同的氛圍。



庭審過程中，宋旻浩也親自說明自己的健康狀況，透露長期受躁鬱症（雙極性疾患/雙向情感障礙）與恐慌症所苦。他表示：「躁鬱症就是情緒起伏很大，恐慌症則是在無法預料的狀況下會突然陷入極度焦慮。服役後期，病況時好時壞，有時變嚴重，有時又緩和，這個病真的很難預測。雖然靠藥物控制，但藥效真的很強，有時候連白天精神都迷迷糊糊的。負責的醫師曾經建議我恐怕難以繼續服役，但我當時還是想撐到最後，現在回想起來，確實有些後悔。」



而針對檢方指控他與管理人員共謀違反兵役義務，宋旻浩則再次強調：「絕對沒有共謀。」

【劉亞仁低調現身試映會】白髮藏不住！揮別舊東家 復出動作頻頻

另一方面，演員劉亞仁也在近日出席公開活動，同樣因外貌轉變引發關注。劉亞仁於本月13日現身首爾江南區COEX MEGABOX，參加電影《Hope》的VIP試映會。這是他自涉及毒品案以來，首度參與大型電影宣傳活動。



當天他以一身黑襯衫現身，最吸睛的是留長到頸部的後髮，雖然戴著帽子並刻意壓低遮住眼睛，但仍掩蓋不住明顯增生的白髮，讓許多人驚呼「真的老了不少」。劉亞仁並未停留在媒體拍照區，而是低調快速進入影廳。雖然盡量避開鏡頭，但還是被捕捉到與現場熟人相遇時，露出燦爛笑容、親切問候的畫面。



HOPE 영화 시사회에 참석한 유아인 나락을 잠깐 다녀와도 다시 복귀하니 대단하다 유아인 걱정하지말고 내 걱정 부터 해야지 pic.twitter.com/IbCEaBhPvl — 수냥 (@aniani418267) July 15, 2026

劉亞仁近期已離開原東家UAA，坊间也傳出他正與新公司洽談合約，復出動向備受關注。不過，關於新經紀約或下一部作品的具體計畫，目前都尚未有官方正式確認。



【現況更新】宋旻浩兵役官司進行中 劉亞仁緩刑期間觀望復出時機

目前宋旻浩仍在面對《兵役法》違反嫌疑的司法審理，而劉亞仁則因違反《毒品管理法》被判處有期徒刑1年、緩刑2年，大法院已三審定讞。兩人未來是否能夠順利重返演藝圈，外界都在等著看。

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