反差超大！宋旻浩法庭判若两人「肿了一圈」，刘亚仁满头白发悄现身

历经争议风波后，男团WINNER成员宋旻浩与演员刘亚仁近期双双罕见出现在公众视野，但不约而同的是，两人外貌都有明显变化，立刻在网路上掀起讨论。

【宋旻浩首尔出庭】自曝躁郁症、恐慌症缠身 「药物太强白天也恍惚」

宋旻浩於本月14日以证人身分，出席首尔西部地方法院针对社会服务要员勤务管理责任人A某涉嫌违反《兵役法》的第三次公开审理。一现身法庭，宋旻浩的状态就成为全场焦点。与大约三个月前初次开庭时相比，他的脸型和身形明显圆润了一圈，整个人看起来发福不少；而头发则显得有些失去光泽，与过去萤幕上锐利的形象形成反差，散发出一种截然不同的氛围。



庭审过程中，宋旻浩也亲自说明自己的健康状况，透露长期受躁郁症（双极性疾患/双向情感障碍）与恐慌症所苦。他表示：「躁郁症就是情绪起伏很大，恐慌症则是在无法预料的状况下会突然陷入极度焦虑。服役后期，病况时好时坏，有时变严重，有时又缓和，这个病真的很难预测。虽然靠药物控制，但药效真的很强，有时候连白天精神都迷迷糊糊的。负责的医师曾经建议我恐怕难以继续服役，但我当时还是想撑到最后，现在回想起来，确实有些后悔。」



而针对检方指控他与管理人员共谋违反兵役义务，宋旻浩则再次强调：「绝对没有共谋。」

【刘亚仁低调现身试映会】白发藏不住！挥别旧东家 复出动作频频

另一方面，演员刘亚仁也在近日出席公开活动，同样因外貌转变引发关注。刘亚仁於本月13日现身首尔江南区COEX MEGABOX，参加电影《Hope》的VIP试映会。这是他自涉及毒品案以来，首度参与大型电影宣传活动。



当天他以一身黑衬衫现身，最吸睛的是留长到颈部的后发，虽然戴著帽子并刻意压低遮住眼睛，但仍掩盖不住明显增生的白发，让许多人惊呼「真的老了不少」。刘亚仁并未停留在媒体拍照区，而是低调快速进入影厅。虽然尽量避开镜头，但还是被捕捉到与现场熟人相遇时，露出灿烂笑容、亲切问候的画面。



HOPE 영화 시사회에 참석한 유아인 나락을 잠깐 다녀와도 다시 복귀하니 대단하다 유아인 걱정하지말고 내 걱정 부터 해야지 pic.twitter.com/IbCEaBhPvl — 수냥 (@aniani418267) July 15, 2026

刘亚仁近期已离开原东家UAA，坊间也传出他正与新公司洽谈合约，复出动向备受关注。不过，关於新经纪约或下一部作品的具体计画，目前都尚未有官方正式确认。



【现况更新】宋旻浩兵役官司进行中 刘亚仁缓刑期间观望复出时机

目前宋旻浩仍在面对《兵役法》违反嫌疑的司法审理，而刘亚仁则因违反《毒品管理法》被判处有期徒刑1年、缓刑2年，大法院已三审定谳。两人未来是否能够顺利重返演艺圈，外界都在等著看。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻