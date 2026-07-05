劉亞仁強勢復出成定局！業界爆「劇本排隊等他選」，閃簽新東家加盟《破墓》千萬導演新作《吸血鬼》

劉亞仁真的要回來了?！據韓媒最新消息，劉亞仁已秘密將復出首作鎖定為預計今年下半年開鏡的全新電影《吸血鬼》，目前他正一邊著手進行經紀公司移籍，一邊同步為開拍做熱身。這也是他自 2023 年因涉嫌濫用異丙酚（牛奶針）、非法處方安眠藥及吸食大麻等罪名遭起訴、導致演藝活動全面中斷後，時隔 3 年的正式回歸。

攜手《破墓》千萬大導 挑戰驚悚吸血鬼題材

新片《吸血鬼》是憑藉《黑祭司》、《娑婆訶》、《破墓》成功開創南韓驚悚神祕學類型片盛世的千萬大導張在現（張宰賢）之最新力作，故事講述捕殺吸血鬼的獵人、神父以及與他們糾纏不清的角色們之間的驚悚故事。據悉片中主要的韓國人角色僅 5 人左右，並將有俄羅斯演員加盟演出。



在演員陣容方面，劉亞仁將飾演吸血鬼獵人，大咖演技派李成民（李星民）飾演神父，近期的「大勢綠葉」尹敬浩也已確認合流。目前該片的選角、投資與發行商已陸續敲定，正式進入前期籌備階段，目標最快於今年 10 月正式開鏡。

不過對於這項重磅消息，電影發行商 NEW 於 3 日回應媒體時依舊語帶保留地表示：「目前尚未最終確定。」



業界與大眾溫差巨大 網轟：演藝圈根本犯罪天堂

事實上，劉亞仁即將加盟《吸血鬼》並藉此復出的消息，早在去年底就已在業內傳開。當時劇本最終版甚至還沒出爐，但因為部分前期企劃案與故事大綱上早早印著「劉亞仁」三個字，影壇內部早就將他的回歸視為既定事實。

不過由於當時項目處於極初期階段，相關人士認為放消息操之過急，希望將報導壓到跨年後再曝光。當時的前東家 UAA 堅稱「尚未決定」，張在現導演當時也僅回應「只是確認了劉亞仁的行程，還沒有任何定論」。



《吸血鬼》之所以備受矚目，除了因為是劉亞仁的復出作，更因為這是導演張在現憑藉《破墓》狂捲千萬觀影人次後的回歸之作。該片在頂著「劉亞仁風險」的壓力下仍能順利通過投資審查，業界普遍認為，這完全是基於對張在現導演的絕對信任。

最令人感到諷刺與無奈的是，儘管社會大眾對劉亞仁的涉毒醜聞表達了極大的失望與憤怒，但在影視業界眼中，他的復出從來都只是時間問題，圈內甚至暗中呈現一片支持氛圍。業內人士直言，就算不演《吸血鬼》，劉亞仁也多的是漂亮翻身的機會。

但這份業內與大眾的巨大溫差，立即在南韓論壇引爆憤怒火花，大批網友崩潰開酸，痛批演藝圈根本是犯罪天堂：「大韓民國是沒演員了嗎？」、「就說演藝圈的道德觀念跟普通人不一樣」、「這樣下去，南韓電影圈早晚會完蛋」。



涉毒獲判緩刑 票房將成殘酷試金石

儘管面臨排山倒海的唾罵，劉亞仁的復出也早已是必然的劇本。事實上，早在最初傳出要以《吸血鬼》回歸時，劉亞仁就已經收到了包括影集在內多部作品的邀約，只是當時他本人表示暫時沒有演戲的想法，才被迫擱置。甚至可以說，現在是作品排隊等著他挑選。

雖然他先前主演的兩部大作《終極對弈》與《異能5：死了一個超人以後》因涉毒風波慘遭延期、受到重創，但演技評價依舊極高，他甚至憑藉《終極對弈》入圍了南韓導演選擇獎最佳男主角。



回顧震驚全韓的涉毒案，劉亞仁被控於 2020 年 9 月至 2022 年 3 月期間，以醫美手術睡眠麻醉為藉口，多達 181 次注射醫療用異丙酚（牛奶針）；還涉嫌在 2021 年 5 月至 2023 年 8 月期間， 44 次冒用他人名義非法開立並購買安眠藥共 1100 多顆；以及 2024 年 1 月在美國吸食大麻並教唆他人。

劉亞仁於 2024 年 9 月一審被判處有期徒刑 1 年並當庭收押；不過在 2025 年 2 月的二審中，法官改判有期徒刑 1 年、緩刑 2 年、並科罰金 200 萬韓元，讓他當庭獲釋免受牢獄之災。他的緩刑期將於 2027 年 7 月結束。在法律上，緩刑期間進行演藝活動並無違法，且等到電影真正上映時，緩刑期也早已屆滿。



劉亞仁能否成功翻身，關鍵終究掌握在觀眾手裡。新片《吸血鬼》的票房將是殘酷的試金石。雖然前期飽受爭議，但只要作品本身的完成度高，輿論往往隨之上映而反轉。這場回歸的成敗，終究要看大眾最後是否買單。

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