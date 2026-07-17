CORTIS 乾鎬驚傳摔傷！雙手小指骨折急送醫，週末演唱會照辦，但舞蹈動作全砍

韓團CORTIS成員安乾鎬（KEONHO）驚傳受傷！

所屬經紀公司BIGHIT MUSIC15日透過官方粉絲平台Weverse發佈消息，證實乾鎬因摔倒導致雙手小指周圍骨折，目前正在積極恢復中。

經紀公司表示，乾鎬最近因不慎跌倒，雙手撐地時施力不當，隨即前往醫院檢查。經過詳細診斷後，確認雙手小指周圍出現骨折，所幸已迅速接受必要的治療與處置，目前狀況穩定、正安心休養中。不過，公司也轉達醫囑，為了保護傷處並加速癒合，短期內必須穿戴石膏與輔助護具，並且要盡量避免雙臂過度用力或大幅度動作。



雖然傷勢來得突然，但乾鎬本人展現強烈意志，表態希望如期參加接下來的演出活動。經紀公司則以健康第一為最高原則，正在與醫療團隊密切協商，調整後續行程。根據目前規劃，乾鎬將照常出席本月18、19日舉行的「2026 CORTIS TOUR 'PUT YOUR PHONE DOWN' IN INCHEON」演唱會，不過舞台形式會做調整，所有舞蹈編排全部取消，改以純歌唱為主，減輕雙手負擔。公司也補充，未來包括音樂祭在內的各種行程，都會持續與醫師討論，在不影響傷勢的前提下彈性調整演出方式，並強調會竭盡全力幫助乾鎬盡快恢復，用健康的樣子跟粉絲見面。



CORTIS於去年8月正式進軍歌壇，憑藉迷你二輯《GREEN GREEN》迅速累積知名度。他們以獨特的年輕創作者風格為號召，成功打入Z世代市場，被視為新一代青春偶像代表團之一。



這回乾鎬意外掛彩，粉絲們紛紛湧入社群平台關心打氣，也期待他能好好養傷、早日康復回歸舞台！

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