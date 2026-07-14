劉亞仁密謀復出？低調現身《HOPE》試映會，合體《破墓》導演疑試水溫網民鬧爆！

因吸毒風波沉寂多時的演員劉亞仁，在大法院判處緩刑釋放後，昨日首次公開露面，與《破墓》導演張在現一同現身新片《Hope》VIP試映會。近日更有消息稱，劉亞仁將加盟張導演的吸血鬼題材新作《Vampire》，與李成民（李星民）、尹敬浩等合作。

《Hope》VIP試映會於13日晚在首爾江南區 Megabox COEX 舉行，演員李政宰、廉晶雅、車太鉉、沈恩敬，以及 BLACKPINK 的 JISOO 和 ROSÉ 等明星皆大舉出席，現場星光熠熠。

當晚，劉亞仁雖然未有走上媒體背板接受拍照，但有現場目擊者拍到他身穿全黑衣褲、頭戴鴨舌帽、一手拿著保溫杯，神情謹慎地低頭移動，一見到熟人便立刻展露燦爛笑容，說著「好久不見」並熱情擁抱，看來心情相當不錯。



這是他在引發爭議後首次參加觀眾雲集的公開活動，尤其引起註意的是，當晚是與千萬票房電影《破墓》導演張在現同行（白衣黑帽男）。由於近日頻傳劉亞仁將主演張導的吸血鬼新作《Vampire》，此番「合體合照」瞬間引爆業界猜測。雖然發行商 NEW 謹慎回應「尚未落實」，但網民早已吵翻天。



部分網民對此狠批：「發邀請他的人、參加活動的他，根本是天下烏鴉一般黑」、「這麼輕易就想復出？」、「對導演感到失望」；但亦有粉絲惋惜表示：「他的演技真的是老天爺賞飯吃，太可惜了。」

此前，劉亞仁因涉嫌違反《麻醉品管制法》等罪名被移送法辦。他涉嫌181 次非法註射牛奶針（異丙酚）及冒用他人名義獲取過千粒安眠藥，以及在美國吸食大麻、教唆他人吸毒等罪名。一審曾遭當庭收押，直到大法院判決「有期徒刑 1 年、緩刑 2 年」，才在遭關押5 個月後於去年2月獲釋。



目前劉亞仁已與 10 年老東家 UAA 約滿離巢，甚至傳出 G-Dragon（權志龍）所屬的經紀公司 Galaxy Corporation開出數十億韓元天價簽約金向他招手。即使捲入司法風暴，但業內普遍認為「神級演技無人能代」，找他的劇本依舊大排長龍，他甚至憑藉與李炳憲主演的《終極對弈》入圍了第23屆導演選擇獎「最佳男主角」。這次與名導高調同行，無疑為他的復出之路打響了前哨戰。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞