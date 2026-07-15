太陽TAEYANG《QUINTESSENCE》POP-UP香港期間限定店 7月18日起至25日登陸啟德AIRSIDE

韓國天團BIGBANG成員太陽TAEYANG睽違三年發行個人第四張專輯《QUINTESSENCE》，除了新作品引發熱議，周邊商品也掀起收藏潮。TAEYANG《QUINTESSENCE》POP-UP香港期間限定店將於今個星期六（7月18日）起至25日登陸啟德AIRSIDE 5樓（近MCL），不只能把官方周邊如太陽同款太陽眼鏡、外套帶回家，還有香港限定周邊與滿額特典小卡等大家收藏，趕快把握機會去朝聖。

TAEYANG《QUINTESSENCE》POP-UP香港期間限定店現場將發售多款官方周邊，涵蓋服裝、飾物、生活精品及限量收藏品，當中包括: 長袖T恤套裝（隨機款式，港幣349元）、Canvas帆布外套套裝（藍或粉紅色兩色，港幣1,050元）、Canvas帆布袋套裝（港幣249元）、棒球帽套裝（港幣199元）、銀製戒指及項鍊套裝（港幣1,999元及1,899元）、限量太陽眼鏡套裝及Logo眼鏡套裝（港幣2,099元及港幣469元）、Zip Up 拉鍊連帽外套套裝（港幣1,299元）及更多等。

而香港限定周邊商品則包括:護照夾（港幣289元）、亞加力鍵帽吊飾（港幣199元）、眼罩（港幣139元）、衛衣（港幣799元）及雨傘 （港幣189元），極具收藏價值。







是次Pop Up更為了一眾粉絲準備了專輯特典活動及周邊商品滿額特典活動，詳情如下!







(1) 專輯特典活動

凡購買TAEYANG《QUINTESSENCE》專輯一張，即可獲得一張限定專輯特典小卡（數量有限，送完即止）

(2) 周邊商品滿額特典活動

a) 凡購買官方周邊商品或香港限定周邊產品單筆滿HKD $400

即可獲得TAEYANG寶麗來相片 1 張（數量有限，送完即止）

b) 凡購買官方周邊商品或香港限定周邊產品單筆滿HKD $800

即可獲得TAEYANG香港快閃限定小卡1張（數量有限，送完即止）

c) 凡購買官方周邊商品或香港限定周邊產品單筆滿HKD $1,588

即可參與幸運大抽獎活動，有機會贏走TAEYANG簽名海報 （數量有限，送完即止）

備註: 周邊商品滿額特典活動規則

 所有禮品（包括快閃限定小卡、專輯小卡、寶麗來型小卡）按上述規則發放。

 每張單會按實際付款的金額，一次性兌換對應的禮品。

 禮品一經現場拿走，不接受退換。

 參加資格和換領禮品，一律以現場工作，人員核對收據／訂單記錄為準。

 本活動將依據現場營運狀況進行調整或提前結束

 參加資格同獎品／禮品換領，一律以香港啟德 AIRSIDE TAEYANG 快閃店現場核實結果為準。

TAEYANG《QUINTESSENCE》POP-UP香港期間限定店

日期 : 2026年7月18日（星期六）至 2026年7月25日（星期六）

時間 : 早上11:00時 至晚上8:00時

地點 : AIRSIDE 5樓（近MCL）香港九龍啟德協調道2號

備註 : *有關現場排隊及號碼牌安排，請留意香港主辦方官方社交平台*

官方社交平台 : DarkStar Entertainment @darkstar_ent_

https://www.instagram.com/darkstar_ent_







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