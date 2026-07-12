李恩智、MIMI、李泳知、安兪真凌晨5點開工！《宇宙年糕店》預告公開，網友笑喊：「難得看到兪真這麼安靜」

《地球娛樂室》四姐妹又要回來啦！從懲罰任務誕生的《宇宙年糕店》，李恩智、MIMI、李泳知、安兪真終於要履行懲罰，挑戰年糕店打工生活。這次又會鬧出什麼爆笑名場面？光想到四人的化學反應，就已經開始期待了！

tvN新綜藝《宇宙年糕店》將於7月31日首播。本節目源自《Biong Biong地球娛樂室2》中，由「兔瓏」準備的密室逃脫任務失敗懲罰，李恩智、MIMI、李泳知、安兪真將親自經營「宇宙年糕店」，正式展開打工生活。



公開的預告中，四人凌晨5點便開始上工，忙碌製作年糕的模樣曝光。蒸籠升起的白色蒸氣瀰漫整個廚房，甚至讓成員們的身影變得模糊，但她們依舊笑著忙進忙出，絲毫沒有停下手邊的工作。



其中，擔任主廚的李泳知更展現招牌迷糊魅力。當廚房被蒸氣籠罩時，製作組提醒：「泳…泳知，你忘了做一件事。」但她卻遲遲沒有發現問題，直到最後才驚覺自己忘了開啟抽風機，慌忙補救的模樣，也讓人更加期待四位新手店員的爆笑日常。



預告一公開便立即掀起熱烈討論，網友紛紛留言：「這不是《宇宙年糕店》，而是體驗生活的現場」、「兪真安靜的樣子太搞笑，平常應該會跟著在那裡跳舞的」、「沒想到會這麼正式」、「凌晨5點……兪真眼裡的光去哪裡了」、「這根本就是《地球娛樂室》版《姜食堂》」、「我們兪真怎麼看起來這麼累」、「藝瑟PD來這裡了哈哈哈」、「真的太認真了」、「我的飯友回來了」、「好期待播出」等。

同步公開的海報中，四位成員化身年糕店店員，在高興郡正式開張「宇宙年糕店」。「販售剛做好的年糕！」標語搭配Q彈年糕圖片與復古風設計，營造出溫暖又親切的氛圍；海報上「店內充滿疲憊感，但為了不影響客人的味覺，仍會全力以赴」的文案，也預告四人將帶來一連串充滿混亂與笑料的經營故事。



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