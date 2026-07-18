《鬼魅》姊妹隔23年奇迹合体！林秀晶、文瑾莹同框灿笑，粉丝泪崩：回忆杀太强

还记得2003年那部让全韩观众吓到不敢睡觉的经典恐怖片《鬼魅》（又译《蔷花，红莲》）吗？当年饰演苦情姊妹的林秀晶与文瑾莹，时隔20多年终於公开合体啦！同框画面一曝光，立刻引爆韩网热议，粉丝们感动直呼：「这回忆杀太强了！」

这个珍贵的画面来自今年5月举办的「第24届导演选择奖」奖典礼，主办单位韩国电影导演委员会透过官方YouTube频道公开了活动完整影片。眼尖的网友立刻发现，林秀晶和文瑾莹竟然并肩坐在同桌，两人有说有笑、气氛超融洽！



와 근데 장화홍련 이후로 이런 투샷 처음 보는 거 같아 pic.twitter.com/62fCTLpDv1 — 쩜 (@jjjum711) June 29, 2026

只见当天文瑾莹身穿黑色西装外套，一头长发整齐扎起，展现出端庄优雅的气质；而林秀晶则以俐落短发搭配米白色上衣，散发知性成熟的女人味。两人坐在同一张桌子前，专注聆听导演姜允成的谈话，脸上不时露出浅浅微笑，画面温馨到让人一秒掉进回忆漩涡。



虽然已经过了20多个年头，但两位女神依旧保有当年清澈的眼神和温暖的气场，尤其是那种宛如亲姊妹般的默契与氛围，让当年的影迷们感动到不行。网友纷纷留言喷泪：「这是《鬼魅》上映以来第一次看到她们公开同框吧！」、「还是像电影里的姊妹一样，完全没变！」、「看到两人都成长得这么好，真的好感动。」、「到现在只要想起《鬼魅》，还是会起鸡皮疙瘩……」



由金知云导演执导的《鬼魅》，当年被誉为韩国恐怖片的里程碑之作。当时24岁的林秀晶和年仅16岁的文瑾莹，尽管相差8岁，却完美诠释了片中命运多舛的姊妹「秀美」与「秀妍」，两人细腻又揪心的演技至今仍被奉为经典。如今两位女主角各自在演艺圈闯出一片天，这次难得的世纪合体，真的让老粉们的青春都回来啦！

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