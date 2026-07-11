丁海寅×賀營新鮮組合來襲！Netflix《我的荒糖戀愛》公開預告，「失憶檢察官×拳擊教練」展開荒唐又心動的同居戀愛

Netflix新劇《我的荒糖戀愛》公開預告，失憶檢察官遇上自稱男友的拳擊教練，荒唐又心動的同居羅曼史即將展開。這組新鮮搭配會擦出什麼樣的火花呢？大家期待丁海寅×賀營這組合嗎？

《我的荒糖戀愛》講述失去記憶的檢察官高恩世（賀營 飾），與堅稱自己是她男友的拳擊教練張泰河（丁海寅 飾）之間展開的同居生活，是一部浪漫喜劇作品。



劇中，丁海寅飾演曾是天才青少年拳擊選手、如今成為拳擊館教練的「張泰河」。為了脫離黑道組織執行最後任務時，他意外遇見失去記憶的初戀高恩世，展開一場賭上性命的謊言；賀營則飾演能力出眾的首爾中央地檢反腐敗搜查部檢察官「高恩世」，卻在追查暴力組織時遭遇事故，醒來後失去所有記憶，眼前更出現自稱是她男友的張泰河。



預告片揭開兩人的奇妙初遇。高恩世以首爾中央地檢反貪腐調查部檢察官身分帥氣登場，卻隨後陷入未知危機；另一邊，神秘登場的張泰河與組織老大白尚吉（許城泰 飾）之間的關係，也讓劇情增添懸念。

更令人期待的是，失憶後醒來的高恩世面前突然出現張泰河，並表示：「你不知道我是誰嗎？我是你的男朋友。」面對眼前落魄的男人，高恩世完全無法相信，而兩人也將從這場荒唐又奇妙的相遇開始，展開一段充滿笑點與心動的戀愛故事。



《我的荒糖戀愛》共12集，將於8月7日透過Netflix全球公開。失憶檢察官×自稱男友拳擊教練的設定，兩人將如何展開這段特別的戀愛故事，小編已經開始期待啦！

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