宋江新劇《四手聯彈》化身每天苦練鋼琴9小時的17歲天才少年！與李濬榮成最大勁敵

（最新劇照）人氣演員宋江將化身為眼中只有鋼琴、17歲的天才少年「姜飛傲」，官方公開他的練習日誌，一句話揭開角色超狂執念。

tvN全新週末劇《四手聯彈》（編劇：辛珆源，導演：朴鉉錫）將於8月29日首播，以聚集音樂資優生的藝術高中為背景，描繪青春們的友情、愛情、競爭與成長故事。



宋江飾演的姜飛傲，是一位在學業與鋼琴方面都始終名列前茅的完美主義者。他不依賴與生俱來的天賦，而是以比任何人都更加刻苦練習的態度，不斷敲擊琴鍵。



年紀輕輕便被國內外古典樂界大師們視為下一代領軍人物。然而，即使擁有耀眼的得獎經歷，內心始終有一個無法填補的渴望——那就是從未得到身為世界級指揮家的祖父一句稱讚。為了獲得祖父的認可，他懷抱著近乎執著的渴望，不斷逼迫自己向前邁進。





原本單調而充滿競爭的生活，隨著轉學生崔正耀（李濬榮 飾）的出現而開始產生變化。崔正耀輕易超越了姜飛傲多年來努力累積的一切，讓姜飛傲第一次真切感受到高牆般的差距，同時也為他打開了從未見過的新世界大門。





公開的劇照中，可以看到姜飛傲即使在下課時間也目不轉睛地盯著樂譜，就連領取獎狀的瞬間，表情也絲毫沒有動搖，充分展現出對他而言「得獎早已成為日常」的沉穩氣場。



另一個引人注目的細節，則是姜飛傲親自記錄的練習日誌。每天長達9個半小時的練習量已令人驚訝，而他在漫長練習後留下的一句話更令人印象深刻：「這段華彩樂段（Cadenza）彈得一團糟。從頭開始，重來。」這句話充分展現了姜飛傲對自己毫不妥協、毫不鬆懈的堅定執著。

《四手聯彈》將於8月29日晚間9點10分首播，每週六日更新。



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