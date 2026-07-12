歐巴這次不當好人！池晟新劇《公寓黑風暴》首播收視開紅盤，變身最帥討債總裁、豪砸700萬娶「假新娘」當眾激吻！

「信看演員」視帝池晟帶著全新力作重返小螢幕啦！由他主演的 JTBC 全新週末劇《公寓黑風暴》昨晚迎來震撼首播，開局就衝出全國 4.6% 的亮眼成績。這次池晟男神打破以往正義形象，直接化身「催收界帝王」兼前黑幫老大「朴海剛」，大秀變色龍等級的反差萌演技，帶領觀眾掉入這場笑中帶淚的黑色幽默風暴！

這部主打「生活貼近型」的黑色幽默溫馨人性劇，講述前黑幫老大朴海剛（池晟 飾）視如親父的恩人朴龍萬（鄭進永 飾）遭人陷害，他必須在3個月內籌措 100 億韓元贖人，為此居然決定潛入社區競選住戶代表，目標是侵吞隱藏在公寓裡的巨額「長期修繕準備金」！



為了100億！黑道大佬走投無路「被迫假結婚」？

首集節奏快到飛起，一上來就展現朴海剛從「型男放債人」一夜之間變得一無所有的戲劇性過程。朴海剛從小被不負責任的父親抵押給高利貸債主朴龍萬，在對方的照料下長大，心中早已將其視為生父。如今他帶著小弟們經營「討債公司」，業務涵蓋賭博到放債一條龍，招數百出。



怎料，他平時精心巴結的警察高層突然黑吃黑，開口索要 100 億韓元，甚至將朴龍萬羈押當作人質！走投無路的朴海剛為了在短時間內吸金，竟然和小弟們策劃了一場「假婚禮」想狂撈禮金，而誤入賊船的「假新娘」，正是落榜法律生姜夏莉（河潤景 飾）！



500萬不夠再加碼200萬！強吻落榜女律師太刺激

姜夏莉為了不讓供養她長大的姐姐失望，硬著頭皮謊稱已經被大型法律事務所錄取。為了圓這個謊，她只好瘋狂兼職打零工。某天她接下一個「婚禮打工」，本以為只是當個充場面的賓客，到了現場才驚覺自己竟然要扮演黑道大佬的新娘！



夏莉嚇得想當場落跑，立刻被朴海剛開價500萬韓元拉回來，甚至在婚禮高潮處，被對方臨時加價200萬當眾上演了「新婚夫妻吻戲」。



下集預告：1億元誠徵「3個月假老婆」！

儘管辦了假婚禮，朴海剛依舊沒能湊齊目標金額。他在追討「壁虎」（金元海 飾）的債務時，偶然得知公寓裡有一筆巨額的「長期修繕準備金」，壁虎甚至給他畫下大餅：九千多戶的公寓裡完全能夠撈走100多億！看著眼前燈火通明的公寓建築群，朴海剛眼神一變，腦海中有了新的計劃。



下集預告裡，朴海剛為了順利競選住戶代表以接近這筆高達178億的資金，決定雇用姜夏莉假扮老婆3個月，並開出 1 億韓元的誘人天價！夏莉聽到金額後瞬間腳步停滯，看來是完全動心了（笑）。

劇集首播後，池晟的演技再度獲得全網稱讚，從冷血追債人的狠勁，到面對龍萬和小弟時的溫情一面，層次感拉滿！《公寓黑風暴》每週六、日晚間於 JTBC 播出，海外觀眾可在 Netflix 同步追看，趕快一起加入這場多巴胺爆棚的追劇行列吧！



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