手機差點塞嘴裡！RIIZE成燦機場被緊逼猛拍，忍不住「一肘反擊」全網炸鍋

韓國男團RIIZE成員成燦日前為飛往日本參加粉絲見面會，在機場被大批粉絲包圍，沒想到遇到超瘋狂女粉一路緊貼跟拍，手機幾乎快怼到臉上！向來個性溫和的他當場忍不住回頭，直接用手肘將對方手機撥開，全程被拍下瘋傳，意外引爆網友正反激辯。

事情發生在9日，RIIZE全員現身機場準備出境，成燦周圍立刻擠滿人潮，現場一片混亂。一名粉絲直接貼到他身邊，手機離他臉不到幾公分猛拍，成燦起初低著頭快步移動，但對方完全沒打算退開，最後他終於轉頭，用手肘把對方手機推開，隨後繼續前進。後來在安檢核對身分時，他短暫拉下帽子確認完畢，還不忘向工作人員點頭致意後才離開。



남자 아이돌 공항 태도 논란



라이즈 성찬



라이즈 성찬 "엘보우 가격" : 이해는감, 나같아도 빡치겠다, 저게 왜 논란?



장원영 출국심사 "마스크 살짝 내림" : 인성봐라? pic.twitter.com/zo61jJvrP3 — 먹물이 (@mugmulree) July 9, 2026

影片曝光後，網友看法兩極。有人皺眉說：「用手肘推有點危險吧」、「對安檢人員表情感覺很僵硬」還直接拿之前其他偶像的機場態度爭議來比較，質疑「怎麼標準不一樣？」但也有另一派人大聲反駁：「沒看到現場擠成什麼樣子嗎？」、「手機都要貼到臉上去了，誰受得了？」、「這種距離已經是騷擾了，拜託有點公德心！」等。不少粉絲也跳出來緩頰，強調當天晟燦身邊根本是被人牆堵死，這種極端狀況下，任何正常人都會反射性防衛。他們呼籲：「偶像也是人，需要基本安全距離」、「機場追星文化真的要檢討，不要逼到偶像翻臉才來檢討被害人。」



愛豆在機場遭遇「私生飯」或過度熱情粉絲的誇張行徑層出不窮，這次晟燦的遭遇再度讓「粉絲守秩序」與「藝人安全」的話題再次擺上檯面。到底該如何拿捏追星分際，恐怕比誰對誰錯更值得大家深思。

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