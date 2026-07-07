池晟新劇《公寓黑風暴》首播倒數！100億計畫啟動天大騙局　正式預告43秒掀高潮

JTBC全新週末劇《公寓黑風暴》僅用43秒就牢牢抓住觀眾目光，池晟化身為昔日黑幫老大引發熱烈關注～。

將於7月11日晚間10點40分首播的JTBC全新週末劇《公寓黑風暴》（編劇：金潤鍈／導演：趙庸媛），講述為了掌控隱藏在公寓中的鉅額資金，前黑幫「綠洲派」老大朴海剛（池晟 飾）決定參選住戶代表會會長，並與居民們攜手揭發腐敗黑幕的貼近生活人性劇，海外由Netflix同步播出。



7日公開的官方主預告，以朴海剛（池晟 飾）站在山頂，向VIP們鞠躬致意並說著「都是托各位大哥的福」揭開序幕。接著，隨著打開裝滿現金的箱子，以及旁白介紹「最近在江南，朴代表可是最風光的人物」的聲音響起，豪華地下賭場的景象隨之展開。朴海剛手拿咖啡，悠閒穿梭於熟練發牌的荷官與賭客之間。然而，猶如親生父親般照顧他的龍萬（鄭進永 飾）卻擔心地說：「賭場還要開到什麼時候？太危險了，你也快點收手吧。」氣氛瞬間急轉直下。



之後，李忠元（朴丙垠 飾）亮出警察證件並問道：「你有100億嗎？」緊接著，警界高層一句「One Club的入會費可是100億」，揭開圍繞著韓國上流1%秘密組織的龐大陰謀。「這合理嗎？」、「在韓國，有什麼事情是合理的嗎？」兩人的對白，搭配站在遊樂場彈跳床上的忠元畫面交錯剪輯，更增添詭譎緊張感。隨後一句「朴代表，去弄來100億吧」，朴海剛的賭場遭到查封，龍萬也被警方帶走，危機正式降臨。



走投無路的朴海剛提議：「我們也來辦一場活動吧。」並策劃一場假婚禮。姜夏莉（河潤景 飾）驚訝地說：「我嗎？我今天要結婚？」然而，她隨即穿上婚紗，與朴海剛一同走進婚禮現場，面對出乎意料的祝歌露出驚訝神情，也宣告這場令人屏息的騙局正式展開。

此後，朴海剛的「100億計畫」開始朝著追討「蜥蜴」（金元海 飾）未收回款項的方向展開。「這座公寓裡，有很多朴老闆不知道的錢，甚至能撈到100億！」隨著「蜥蜴」大喊，朴海剛在管理辦公室裡與張淑珍（文素利 飾）擊掌歡笑等畫面接連閃過，預告了以公寓為舞台展開的一連串精彩事件。

預告最後，朴海剛高舉一隻手露出燦爛笑容，搭配他的獨白：「真的能在這座公寓裡賺到100億嗎？」隨著鈴聲響起，《公寓黑風暴》的標題Logo登場，為預告畫下句點。



不到1分鐘的主預告，以快速節奏與強烈演出大幅提升沉浸感，將大家熟悉的公寓重新詮釋成懸疑舞台，也預告圍繞100億展開的人物利益衝突，以及演員們的精彩演技火花，進一步提高觀眾對首播的期待。

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