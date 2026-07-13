「金特務」三個字成MBC禁語！因製作費談崩遭SBS撿走，去年還錯失了另一部爆款劇

最近話題度爆表的SBS金土劇《金特務：本色回歸》，才播4集收視就猛衝到21%，堪稱今年韓劇最大黑馬。但您知道嗎？這部戲原本差點在MBC播出，卻因為製作費談不攏破局，最後被SBS撿走，現在MBC內部據說連「金特務」三個字都變成禁語！

據韓媒報導，《金特務》去年其實已經談到男主角蘇志燮確定出演的階段，MBC原本是首選播出頻道，當時跟製作公司Fantagio都在討論編排了。沒想到雙方在製作費用上始終喬不攏，協商最終宣告破裂。說時遲那時快，SBS立刻跳出來接手，今年3月順利把這部大作簽下，安排在自家金土晚間黃金檔播出。

近些年的6-8月向來是韓劇淡季，MBC眼睜睜看著《金特務》在自己不要的時段大爆發，4集就飆破21%，心裡恐怕不是滋味。有業界人士透露：「最近電視台跟OTT平台越來越多，製作公司跟編導團隊的選擇也變多了，這種臨陣換頻道的事其實不算稀奇。但對MBC來說，明明是自己先談的案子，卻要看著別人大賺收視，心裡肯定不是滋味。」據傳MBC戲劇局內部已經把《金特務》列為禁語，誰敢提誰倒楣！



為什麼會發生這種事？說穿了就是現在電視台搶IP的實力大不如前。像《金特務》這種改編自超人氣網漫的搶手貨，資本雄厚的上市公司才有本錢搶下來。製作公司一旦掌握了熱門IP，就佔有了主動權，電視台從過去高高在上的「甲方」變成看人臉色的「乙方」，這種情況越來越多。這次SBS之所以能後來居上，除了願意滿足製作方的條件，業界也分析SBS早就跟Netflix簽了內容供應合約，對於現在普遍偏好跟Netflix合作的編導團隊來說，SBS的「平台附加價值」確實是個強大誘因。



說起來MBC也不是第一次吃這種虧了。去年tvN的《正年》也是原本跟MBC談得好好的，最後卻被對手攔胡。連續兩次把大作送給競爭對手，MBC內部的鬱悶可想而知。反觀SBS，撿到這部大黑馬後收視告捷，堪稱今年夏天最大的贏家。



只能說韓劇市場的版圖真的變了，電視台不再是唯一的老大，誰有IP、誰有平台優勢，誰就能在收視戰場上笑到最後。而MBC這次錯失《金特務》的代價，恐怕會讓他們記上好一陣子。

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