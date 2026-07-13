房時爀現身聖水洞街頭！身旁「拎精品購物袋熱辣女伴」掀話題

HYBE議長房時爀又成為全網焦點啦！

最近有網友在社群上曬出目擊照，表示11日晚間在首爾聖水洞街頭巧遇他，身邊還有一位提著名品購物袋的女性並肩而行，照片和影片瞬間在網路上瘋傳，大家焦點全放在他的身材變化跟「女伴是誰」上！照片中的房時爀穿著花襯衫搭配黑褲，肩上揹著大托特包還掛了可愛鑰匙圈，一身休閒打扮在街頭悠閒逛店，看起來心情不錯。他先是在路上漫步，隨後走進一家選品店東看西看，狀態相當放鬆。但讓網友更好奇的是，旁邊緊跟著一位提著名牌購物袋的女生，兩人似乎一起行動，不過由於照片角度有限，目前無法確定是同行友人還是剛好同方向的路人，留給大家無限想像空間。



除了女伴身分引發討論，房時爀的身形也再度成為熱門話題。去年他才因為成功甩肉，尖下巴和明顯瘦下來的模樣驚豔全網，被大讚「減肥超有感」。但這次被拍到的照片曝光後，網友反應兩極，有人說：「好像比之前圓了一點」、「維持體態真的好難」，但也有人表示：「應該是拍攝角度的問題」、「看起來還是比以前瘦很多啦」，正反意見在留言區戰成一片。



早前，房時爀因在美國比佛利山莊與知名BJ果汁世姸同框被拍掀起一波討論熱潮，這回再度以「街頭目擊」之姿登上熱門話題，只能說這位娛樂圈大佬的日常，真的隨時都能自帶流量啊！

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