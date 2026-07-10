《梨泰院Class》台版《來！金來號！》終於來了！周興哲神還原朴敘俊「栗子頭」，袁澧林挑戰金多美經典角色

《梨泰院Class》台版終於來啦！《來！金來號！》將於7月31日正式開播，周興哲神還原經典「栗子頭」，豪華卡司也讓劇迷期待值飆升。

改編自人氣網路漫畫的韓劇《梨泰院Class》由朴敘俊、金多美主演，講述朴世路在父親於一場意外中離世後，身處充滿不公的世界裡，於首爾梨泰院開設小酒館，並踏上向害死父親之人復仇的旅程。



《梨泰院Class》於2020年播出後，不僅創下亮眼收視與超高討論度，朴敘俊的招牌「栗子頭」更掀起模仿熱潮。隨後陸續推出各地改編版本，包括2022年的日本版《六本木Class》、2023年的中國版《長樂未央》，而2021年宣布翻拍的台灣版，如今也終於迎來最新進展！

台灣版《來！金來號！》將於31日透過全球串流平台 HBO Max 正式上線。故事融入台灣文化背景重新詮釋原作，講述一名年輕人一邊追查父親死亡背後的真相，一邊努力守護家族餐廳的故事。



韓版《梨泰院Class》中，朴敘俊的招牌「栗子頭」曾掀起模仿熱潮，這次周興哲也還原經典造型，飾演台版男主角「周路勇」，對應韓版朴世路。香港演員袁澧林（Angela Yuen）飾演女主角趙以瑄，對應韓版金多美飾演的趙以瑞；邵雨薇則飾演吳秀文，對應權娜拉飾演的吳秀雅。



此外，王識賢將挑戰劇中最大反派「張大晉」，對應韓版劉宰明飾演的張大熙；黃冠智、林思宇、林敬倫、吳思賢等人也將加入演出。豪華卡司加上經典IP改編，也讓不少劇迷期待台灣版《梨泰院Class》會如何展現屬於自己的全新魅力。預告公開後，也吸引不少網友留言表示：「終於！等很久了」、「台版《梨泰院Class》嗎？感覺蠻有趣的」、「希望能拍出屬於台灣自己的特色」，掀起熱烈討論。

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